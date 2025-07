Alejandra Rubio ha respondido tajante a la última entrevista de Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos ha opinado sobre la actitud de su sobrina ante las últimas polémicas y, además, sobre las decisiones que ha tomado con respecto a su vida, su relación con Carlo Costanzia y su hijo pequeño, que no conoce aún a la mayoría de su familia 7 meses después de llegar al mundo.

Entre muchos de los titulares que ha dado la hija pequeña de María Teresa Campos, gran parte de sus declaraciones han ido dirigidas a la unigénita de su hermana, con la que tiene una relación de altibajos y con la que ha protagonizado varios desencuentros en televisión.

Alejandra opina sobre la entrevista de su tía

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en un bar. (Foto: Gtres)

Como cada verano, las Campos abren las puertas de su casa para dar la bienvenida al verano. El posado en bikini de Terelu ya es habitual en las portadas aunque este año se le ha adelantado su hermana, Carmen Borrego. La madre de José María Almoguera se ha pronunciado sobre su vida actual y, además, ha opinado sobre algunas polémicas familiares. La mayoría entorno a la actitud de su sobrina Alejandra, que desde que comenzara a salir con Carlo Costanzia no ha dejado de protagonizar polémicas.

Carmen Borrego ha sido muy sincera a la hora de hablar sobre su sobrina en su última entrevista. Hace unos meses, salieron a la luz unos audios en los que Alejandra criticó mucho a su tía tras abrir las puertas de la casa de su abuela poco tiempo después de morir. Es por ello que la colaboradora televisiva ha aclarado que no tiene por qué pedirle permiso a la joven para dar declaraciones. Además, ha aprovechado para hablar como nunca sobre la hija de Terelu: «A Alejandra le sobramos todos», «No tengo miedo a nadie y mucho menos a Alejandra», «Mi vida no depende de lo que ella diga», «¿Envidia a Alejandra?¿Qué tengo que envidiar? Nada», «No tengo la misma relación con Alejandra que tenía cuando era pequeña, que entonces era espectacular», «Que se ubique ella y que se relaje», «No voy a pedir permiso a Alejandra para enseñar mi casa. Esta entrevista tampoco le va a gustar», han sido algunas de los titulares que Carmen Borrego le ha dedicado a su sobrina en su última entrevista en Lecturas.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

Por su parte, Alejandra Rubio, presente en Vamos a ver, no ha dudado en opinar sobre la exclusiva de su tía, a la que ha respondido de manera contundente: «Sí sabía la exclusiva. Me llamó para decirme que había hecho un posado en bañador y que el titular que habían puesto no le parecía bien. Me parece que el titular… No creo que sea la primer ni la última entrevista», ha comenzado diciendo.

Sin embargo, tras escuchar los titulares de su tía, ha reculado: «No me parece para tanto, no me sorprende. Yo ahorro todo el año para irme de vacaciones, pero llegan las vacaciones y se hacen ciertas cosas. Tienen que aceptar como soy yo y no me he prestado a esto. Tengo que decir que no me sobra nadie. Siendo sinceros, José María no es una persona que haya estado presente en mi vida. Eso no quiere decir que no le quiera. Hemos tomado caminos distintos. La novedad es que he tenido un hijo y para mí es que si esto sigue siendo público a mí eso me genera mucho rechazo. No admito esta serie de comportamientos, pero yo no he despreciado a nadie nunca».