Carmen Borrego dinamita el intento de acercamiento de su hijo con Alejandra Rubio

Carmen Borrego ha sorprendido a todos con su reciente entrevista, en la que aparece posando en bañador presumiendo de su espectacular nueva figura. Sin embargo, lo más llamativo son las declaraciones que ha hecho sobre su sobrina Alejandra Rubio. Y es que la hermana de Terelu Campos ha opinado sin tapujos sobre la actual relación que mantiene la joven con Carlo Costanzia y con el resto de su familia. Al parecer, Borrego considera que su sobrina podría haber dejado de lado a sus primos, al haberse volcado tanto en Costanzia y en el hijo que tienen en común. De hecho, el propio José María Almoguera le reprochaba en cierto modo a su prima que «tenía mucho tiempo para algunos, pero muy poco para otros». Sin embargo, parece que ya habían comenzado a limar asperezas e incluso ya tiene fecha para conocer al pequeño Carlo Jr. Algo, que podría llegar a reforzar los lazos familiares.

«José María Almoguera y Alejandra han tenido una relación maravillosa y la seguirán teniendo», ha opinado en la revista Lecturas. Aunque también ha señalado de manera contundente que «Alejandra está en un punto de su vida en el que le sobramos todos». Unas palabras que podrían no sentarle muy bien a la joven, quien actualmente vive centrada en su bebé y en su pareja. «Eso es quizá lo que les pueda separar. Cuando uno está superenamorado y es feliz, cierra el círculo. José echa de menos a su prima, me parece bonito», asegura al respecto.

Y es que después de unos meses bastante complicados, todo parece indicar que Carmen está decidida a pasar página, aunque también reconoce que la relación que mantiene actualmente con su sobrina Alejandra, ya no es la misma que tenía antes. «La que tenía cuando era más pequeña, era espectacular. ¿Qué mi sobrina no me quiere? No me lo creo», ha comentado. «No está de acuerdo en muchas cosas que hago. Yo tampoco estoy de acuerdo en otras que ella pueda hacer», ha remarcado sobre el evidente distanciamiento que existe entre ambas.

Jose María Almoguera y Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

De momento, José María Almoguera ya ha anunciado que está muy feliz porque por fin podrá conocer al hijo de su prima. «Ya está todo organizado. Ya hay fechas y todo. Todo va viento en popa», confirmaba emocionado. «Está en proceso, está ya casi todo ultimado y preparado. Estoy contento y con ganas de que llegue».

Sin embargo, puede que esta entrevista de su madre pueda jugar en su contra y termine de dinamitar la paz que parecía haberse instaurado dentro del clan Campos.