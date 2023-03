Alejandra Rubio ha sido una de las asistentes a la fiesta que ha organizado The Social Hub con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La hija de Terelu Campos, muy atenta y sonriente, no ha dudado en atender a los medios que se han interesado sobre el estado de su abuela, María Teresa Campos que, en los últimos días, ha acaparado algunos titulares.

Muy guapa, vestida con un modelo corto en color rojo oscuro y detalles en negro, una blazer a tono, botas altas y el pelo recogido, la sobrina de Carmen Borrego se ha mostrado muy amable con los periodistas, que le han preguntado por diversos temas.

La joven ha dicho que la veterana comunicadora, a la que hace tiempo que no se ve en público, «se encuentra bien y haciendo una vida tranquila». Hace algunas semanas se publicó que la familia estaba buscando personal de apoyo para que ayudara al cuidado de María Teresa Campos y estuviera pendiente de ella en todo momento.

Muy discreta, Alejandra no ha querido pronunciarse sobre la delicada situación que ha vivido últimamente su tía, Carmen Borrego, en relación a su hijo y a su nuera, embarazada de su primer hijo. A pesar de que en ocasiones anteriores en el programa en el que colabora, Alejandra no ha dudado en salir en defensa de su tía y declarar que lo que le está pasando no es justo y no se merece estar sufriendo de esta manera, esta vez, la hija de Terelu Campos ha preferido no opinar. : «No me quiero meter en problemas», ha dicho la nieta de María Teresa Campos, aunque ha dejado claro que para ella, «la familia es lo primero».

En una jornada tan importante, Alejandra ha declarado que es feminista, aunque ha reconocido que en alguna ocasión ha sufrido desigualdad en redes sociales: “los principales haters son mujeres, es muy triste”, ha dicho la joven. La colaboradora ha asegurado que, para ella, su abuela es una de las mujeres más influyentes de su vida, junto a su madre, Terelu Campos, a la que le ha lanzado un mensaje: «mamá, échate un novio».

Sobre la próxima boda de Kiko Matamoros y Marta López, Alejandra ha reconocido que tiene muchas ganas, aunque todavía no ha elegido el look. «Le he dicho que quiero ser testigo. Estoy súper feliz por ellos», ha asegurado la nieta de María Teresa Campos, que se ha mostrado muy emocionada por este enlace. A pesar de la reciente ruptura con su ex pareja, Alejandra Rubio ha reconocido que se lleva muy bien con él y que ambos se siguen queriendo mucho. Por el momento, se encuentra bien como está, aunque en el futuro no le importaría casarse, eso sí, aún tiene mucho tiempo por delante.