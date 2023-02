Terelu Campos estalla contra Edmundo Arrocet en defensa de su madre: «Retrasado»

Si algo está claro es que, siempre que tiene oportunidad, Edmundo Arrocet aprovecha sus apariciones públicas tanto para lanzar mensajes positivos a su ex, como para enviar otros que no lo son tanto. Eso es precisamente lo que ocurría en la última ocasión, cuando el también conocido como Bigote hablaba frente a las cámaras visiblemente apenado al considerar que «habían apartado» a María Teresa Campos de la televisión. Algo que no parece haber gustado en absoluto a las hijas de ésta y especialmente a Terelu, que no ha tenido reparo en utilizar su aparición en Sálvame para enviar un tajante mensaje al humorista.

En cuanto ha salido el tema, la hermana de Carmen Borrego ha atacado duramente al ex de su madre con una indirecta: «Me comía una porra e incluso mandaba a la porra a más de uno», comenzaba explicando, para después mostrar su enfado al ver que Edmundo ha hablado sobre un miembro de su familia en un momento especialmente difícil para el clan Campos: «Es lo único que me molesta, que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana, hay que ser un retrasado, no tienes dos dedos de luces», atacaba sin cesar, mientras que el resto de colaboradores permanecían atónitos en plató ante la dureza con la que la madre de Alejandra Rubio hablaba a Edmundo.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la presentadora ha seguido echando leña al fuego, considerando las afirmaciones de Bigote como toda una «ignorancia» sobre la situación: «Que se permita dar lecciones de lo que debemos hacer familiarmente, eso es lo que me molesta», zanjaba, para después decir entre dientes que es un «sinvergüenza» por hablar de su progenitora ahora que está alejada del foco mediático especialmente por problemas de salud y por su avanzada edad.

De esta manera, Terelu ha coincidido con la postura de su hija, que durante el pasado domingo, 19 de febrero, en Fiesta, aprovechaba su presencia para aclarar las declaraciones en las que Edmundo señalaba que María Teresa le debe una cantidad de dinero que ronda los 40 mil euros: «Ellos han estado conviviendo juntos seis años con esa pedazo de casa con servicio, conductor, se han ido de viaje…», rememoraba la joven, para después poner punto final al tema: «No fue un préstamo como tal. Si ha vivido tantos años como un rey y nadie le ha pedido nada… Eso fue un acuerdo entre ellos, fue una cosa de pareja, así que de esa cantidad ni hablar», finalizaba, sacando la cara por su abuela. Un movimiento con el que madre e hija demuestran permanecer en bloque en contra de todas las personas que están dispuestas a entrometerse en el día a día de María Teresa ahora que, como han aseverado en diversas ocasiones, necesita paz y tranquilidad tras haber vivido polémicas como la que recientemente giraba en torno de su chófer.