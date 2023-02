‘Clean look’ o cómo tener la piel de Hailey Bieber sin que tu bolsillo lo note

No cabe duda de que el mundo del make up está en constante evolución. Pese a que anteriormente estaban a la orden del día los maquillajes que abogaban por estilos sobrecargados y llenos de color para llamar más la atención, ahora se ha abierto paso en este ámbito el conocido como clean look, una alternativa casi invisible y perfecta, además de totalmente válida tanto para atuendos elegantes como para otros más sencillos y sporty.

Como su propio nombre indica, el clean look representa todo aquello relacionado con un rostro limpio: estética refrescante, simple y sin excesos que apuesta por un resultado lo más parecido a no llevar maquillaje, mientras que realza los rasgos de la cara para dar pie a un acabado sano y rejuvenecedor al más puro estilo «menos es más». Una práctica un tanto arriesgada a la que se lanzaron celebrities como Hailey Bieber o Zendaya, y que sin embargo, ha terminado encandilando a personas de todos los rincones del planeta dada la facilidad con la que puede llevarse a cabo, sin necesidad de tener mucho tiempo para elaborarlo ni mucho dinero en el bolsillo.

Cómo conseguir el perfecto clean look

Antes de tener en cuenta los productos necesarios para hacer este maquillaje, hay que prestar atención al estado de la piel, el cual tiene que ser óptimo. Para ello, tendrás que encontrar una rutina de skincare que se adapte a tus necesidades cutáneas, sabiendo primero cuál es el tipo de tez con el que cuentas para así cuidarla de la mejor manera y conseguir los mejores resultados a corto plazo. Pero, sea como fuere, todos los tipos de dermis tienen que seguir unos pasos que están marcados por una limpieza, para así evitar la aparición de granos, microquistes y otras imperfecciones. Después, hay que dar paso a los exfoliantes para retirar las células muertas, desobstruir los poros y ayudar a que penetren mejor los activos; además de hacer uso de mascarillas faciales que pueden ser hidratantes, matificantes, antibrillos o antiarrugas. El cuarto paso es el del tónico, el cual sirve para refrescar, hidratar y restablecer el pH de la piel y cerrar los poros; para, por último, hacer uso de un hidratante con un contorno, un sérum y una crema.

Una vez se han cumplido estas premisas, llega la hora del maquillaje, poniendo especial atención en una base de maquillaje híbrida, ideal para cuidar el rostro y conseguir un perfecto «efecto segunda piel» con una textura ligera que no te moleste con el paso de las horas. Luego llega el turno del colorete en polvo, un imprescindible dentro de la esfera beauty para realzar pómulos y lucir una piel jugosa sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que está de moda el sun kissed. Otro paso importante es el del brillo de labios, potenciando esta zona del rostro y manteniéndola hidratada para después hacer uso de una máscara de pestañas (con ayuda de un rizador).