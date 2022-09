Raquel Reitx desvela las 5 claves para saber si un tacón es cómodo antes de comprarlo

Pese a que los calzados con tacón suelen ser los que más estilizan la figura y más elegancia aportan al look final, lo cierto es que para algunas personas tiende a ser todo un suplicio hacer uso de ellos, sobre todo si se adquieren en páginas web antes de probarlos de manera presencial. Casi siempre terminan surgiendo las dudas sobre si molestarán con el paso de las horas o no, lo que hace que tal vez haya que pensar dos veces qué modelo añadir al carrito. No obstante, existen una serie de trucos con los que detectar cuál es el tacón perfecto para cada ocasión, y Raquel Reitx ha sido la encargada de contárselo a sus seguidores.

A través de un vídeo en TikTok, la influencer ha querido despejar la incógnita que gira en torno a estos zapatos con el único objetivo de que sus fans puedan hacer uso de ellos cuando quieran, optando por una opción u otra dependiendo del evento al que tengan previsto asistir. En primer lugar, la joven ha desvelado que, un zapato siempre es más cómodo si lleva plataforma y si cuenta con un tacón ancho en vez de uno fino. Un paso inicial a tener en cuenta, para después poner la atención en otros puntos como puede ser la forma del tacón. Y es que, resultan más incómodos los que son rectos que los que gozan de una silueta similar a la de un reloj de arena, ya que estos últimos reparten el peso del cuerpo de una forma más homogénea por todo el zapato, sin que recaiga en los talones. Por otro lado, Reitx también hace hincapié en que este tipo de calzado será más llevadero si toda la suela toca el piso, ya que, hay algunos que se elevan ligeramente en la parte del cerco y terminan siendo mucho más incómodos que los anteriores.

Por último, Raquel ha dejado claro que “que un zapato sea más caro, no significa que sea mejor”. Esto significa que, en esto de los tacones, no sirve el dicho de “lo barato sale caro” como en otros ámbitos de la vida, ya que, si un zapato cumple una serie de características mencionadas previamente, por muy elevado que haya sido su precio, terminará siendo realmente doloroso para los pies, aunque es cierto que la calidad de los materiales también es un factor a tener en cuenta e influye mucho en el resultado final.

En cuestión de instantes, el clip acumulaba más de 100 mil “me gusta” y comentarios de los seguidores más fieles a Raquel, que también quisieron aportar su granito de arena a la hora de comentar lo que a ellos también les parece importante antes de comprar unos tacones. De hecho, un usuario también ha considerado que es relevante la distancia que hay entre el tacón y la suela, ya que, a más centímetros, más cómodo será, ya que esta señal significa que la “pendiente”del zapato no es tan pronunciada.