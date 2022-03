Dar contenido atractivo para los seguidores de Instagram puede ser una tarea verdaderamente complicada. Aunque no se perciba a priori, detrás de cada publicación de las influencers hay mucho trabajo y esfuerzo, ya que capturar la instantánea perfecta no es nada fácil. De hecho, es probable que cuando hayas intentado tomarte una foto, el resultado no haya sido el esperado porque el fondo o la distancia no ayudaban, pero Raquel Reitx tiene la solución.

Teniendo en cuenta que la joven ha alcanzado una repercusión estratosférica en el mundo virtual, especialmente en los últimos meses, era de esperar que sabía algunos “trucos” con los que conseguir la imagen perfecta. Ha sido a través de su cuenta de TikTok donde Raquel ha aprovechado para contar a sus más de 100 mil seguidores qué es lo que hace cuando le encanta una foto pero cree que está tomada desde un ángulo demasiado cercano a la modelo. El primer paso a dar en este tip sería descargar la aplicación de móvil Snapseed, la cual sirve para editar fotografías con un sinfín de opciones entre las que está “expandir”. Esta alternativa se basaría en “ampliar” el fondo de manera automática, haciendo que así el protagonista parezca estar más alejado de la cámara que en la instantánea original. Una solución que conseguiría dar ese toque de profesionalidad a nuestro feed de Instagram, logrando que pese a disponer de poco espacio parezca que la imagen está tomada en un enclave de gran amplitud. Además, podremos combinar esta función con muchas otras que ofrece la misma aplicación, entre las que están los distintos filtros, la rotación, la perspectiva o el recorte, como ejemplos.

Esta no es la única información útil que Raquel Reitx ofrece en sus distintos perfiles de redes sociales. Pese a que su Instagram cobra un sentido más “estético”, la joven aprovecha su Twitter para dar consejos o su TikTok para sacar a la luz algunas curiosidades sobre el mundo de las influencers. En esta última plataforma, la creadora de contenido sigue algunos conocidos trends mientras intenta mostrar su faceta más carismática y personal, ya que a veces la fama hace que la naturalidad sea algo más difícil de dejar ver a los seguidores.

Gracias a su carácter polifacético y a su versatilidad, Raquel ha ido adaptándose a las nuevas tecnologías y a las distintas plataformas que se han hecho virales. Es por ello que la joven ha tenido oportunidad de presenciar alfombras rojas e incluso fiestas cargadas de rostros conocidos, ocasiones en las que ha podido llevar su estilo y su manera de ser más allá, sacando a la luz tendencias que hasta ese momento eran desconocidas y que han terminado por hacerse virales gracias al empujón de Reitx en las redes sociales.