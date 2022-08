Pese a estar completamente alejada de la televisión, Sofía Suescun sigue teniendo una fuente de ingresos muy potente. Esta no es otra que las redes sociales, donde ya acumula casi un millón y medio de seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos. El último de ellos ha tenido lugar este mismo miércoles, cuando la ganadora de Supervivientes ha lanzado una exclusiva que no ha dejado indiferente a nadie.

Aunque podría decirse que la vida de la influencer es de color de rosa después de haber adquirido un lujoso chalé en Valdemorillo, lo cierto es que todo no va viento en popa a su alrededor. En la entrevista en cuestión, Sofía ha admitido que su madre padece una gravísima enfermedad por la que tiene en vilo a todos sus seres queridos. Y es que, al parecer, Maite Galdeano tendría un “cáncer en la sangre” por el que “podría morir en cualquier momento”. Unas durísimas afirmaciones por las que la pareja de Kiko Jiménez prefiere compartir todo el tiempo que puede con su madre antes de que ocurra cualquier contratiempo que pueda afectar a su día a día: “El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa”, ha continuado diciendo, aclarando que la exconcursante de Gran Hermano lleva viviendo con esta afección desde los 37 años, sin haber hablado de ella nunca públicamente.

En su intervención en Lecturas, Sofía ha querido hacer hincapié en el gran vínculo por el que permanece unida a su progenitora pese a las adversidades: “Mi madre es mi todo. No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima. Me quedaría muy sola, no me imagino una vida sin ella”, dice, visiblemente emocionada ante la incertidumbre del futuro de su madre.

Pero no todo es gris en la vida de Suescun, y con el único objetivo de hacer que su madre sea feliz, Sofía está dándolo todo en las redes sociales, donde ha conseguido hacerse hueco y ganar grandes cantidades de dinero: “En las redes sociales estoy ganando infinitamente más que en la tele, pero no me cierro a volver si el proyecto me gusta”, desvela, sin cerrar la puerta completamente al pasado, aunque muy feliz de todos los frutos que le está dando el universo 2.0. Prueba de ello es el maravilloso hogar que ha conseguido construir en una urbanización de Valdemorillo, en Madrid, y en el que vive junto a su pareja y su madre. Un domicilio que, aunque cuenta con un elevado precio de un millón de euros, Sofía ha confesado que “ya está pagado” y que tanto ella como sus más allegados disfrutan sin preocupación de todos los lujos que posee, entre los que están una amplia piscina y una decoración actual y minimalista que hacen de esta casa un lugar de ensueño para que la influencer pueda seguir creando contenido en todos y cada uno de sus rincones.