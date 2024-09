Sofía Suescun y Maite Galdeano: la fecha de su cara a cara definitivo

El conflicto familiar entre Sofía Suescun, su pareja Kiko Jiménez, y su madre Maite Galdeano, no cesa y continúa captando la atención de los medios de comunicación. Lo que en un principio parecía ser una disputa privada ha terminado por transformarse en un auténtico culebrón mediático. Los tres han ido desvelando detalles y lanzando acusaciones a través de múltiples apariciones televisivas, manteniendo al público expectante y generando una gran polémica. Sin ir más lejos, el pasado viernes, Maite Galdeano se sentó en el plató de ¡De Viernes! para contar su versión de lo ocurrido.

Según la ex concursante de Gran Hermano, la discusión entre los tres tendría su origen en su intento por defender a Sofía de Kiko después de que éste comentara un vídeo en el que se especulaba sobre los supuestos amoríos de la influencer en Supervivientes All Stars. «Él le dijo, con la voz bastante alta, si pensaba que eso era normal y si no creía que había quedado como la puta de España. Sofía no reaccionó, siempre se queda callada. Le pregunté si le parecía normal esa actitud de Kiko y le dije que debería dejarlo. Esas no eran maneras de hablar», contó Maite.

Sea como fuere, lo cierto es que es tal la tensión entre los tres protagonistas que Kiko Jiménez amenazó hace escasos días con emprender acciones legales contra su suegra, Maite. Sin embargo, en un giro inesperado, el reportero Álex Álvarez ha informado, en exclusiva, en TardeAR, que se ha convocado una reunión privada para el próximo 9 de septiembre con el objetivo de apaciguar el conflicto. La cita, organizada a través del abogado de Sofía y Kiko, buscaría evitar demandas futuras y calmar la tormenta mediática que rodea actualmente a la familia.»Maite, esto tiene que acabarse ya, esto se tiene que frenar. Nos vamos a ver los cuatro. Que esto se quede aquí y nadie más tire trapos sucios fuera», serían las palabras que le habría dicho el abogado de la pareja a Maite. Unas a las que la televisiva ha respondido tajante.

Maite Galdeano ha confirmado al periodista de Telecinco que está dispuesta a asistir al encuentro. No obstante, la navarra tiene claro que no dejará escapar ninguna oportunidad de seguir contando su versión de los hechos. Asimismo Maite no va a «ceder» ante las presiones ya sea por parte de su hija o de Kiko Jiménez. «Si la invitan a un programa, va a ir», ha confirmado el reportero. Una afirmación que coincide en el tiempo con la última publicación de la propia Maite en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores, en la que relata una importante decisión. Galdeano ha anunciado que ha concertado una cita con un psicólogo para el próximo 30 de septiembre a las 13:00 horas en Majadahonda, a la que espera que acuda Sofía.

Maite Galdeano pide consejo a Carmen Borrego en su guerra con Sofía Suescun

Maite Galdeano ha visto en Carmen Borrego la persona ideal para pedirle un consejo sobre su guerra televisiva con Sofía Suescun, aprovechando el distanciamiento que existe entre la hermana de Terelu Campos y su hijo, José María Almoguera. «Como sé que estás pasando algo parecido, dime un consejo para poder acércame a mi hija», le habría dicho Maite a Carmen Borrego. «Lo único que tienes que hacer es no hablar de ella públicamente», ha sido el consejo de Carmen.