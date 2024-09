Lucía Pariente: la otra Maite Galdeano en la vida de Alba Carrillo

2017 fue un año especial para Alba Carrillo. Telecinco le propuso participar en Supervivientes junto a su madre, la polémica Lucía Pariente. La modelo aceptó encantada, pues ya trabajaba en otros espacios de la cadena y sabía que contaba con el respaldo de la audiencia. Alba es una estrella, pero no sabía que concursar en un reality tan duro junto a su progenitora le iba a traer problemas.

Carrillo y Pariente siempre han estado muy unidas, pero este vinculo les ha jugado malas pasadas. La colaboradora tuvo ciertas diferencias en Honduras con sus compañeros de programa, Lucía dio la cara por su hija y el conflicto alcanzó un punto bastante conflictivo. Tanto es así que la ex suegra de Feliciano López llegó a reconocer en Tierra de nadie que su relación con Alba era «tóxica».

Lucía Pariente y Alba Carrillo en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

En la actualidad, madre e hija disfrutan de una conexión completamente sana y especial. Ambas están fuera de Telecinco y se han dado cuenta de que solo hay una cosa importante: la familia. Es algo que Maite Galdeano todavía debe aprender, pues este fin de semana ha concedido una entrevista bomba contra Kiko Jiménez, el novio de Sofía Suescun.

El punto en común de Lucía Pariente y Maite Galdeano

Lucía, con buena intención, siempre ha protegido a Alba Carrillo, pero a veces se ha equivocado. Igual que Maite, con la diferencia de que Pariente ya se ha dado cuenta de que su hija está 100% preparada para volar en solitario.

El matrimonio de Alba y Feliciano López fue breve, pero dio mucho de qué hablar. No fueron pocos los que aseguraron que Lucía Pariente fue una mala influencia para la ex pareja, crítica que también ha recibido Maite Galdeano. No obstante, la de Pamplona ha cargado duramente contra Kiko Jiménez, lanzando acusaciones muy serias, algo que Pariente nunca ha hecho.

Durante Supervivientes 2017 tuvo lugar un acontecimiento que ayuda a entender esta noticia. Alba estalló contra su madre antes de empezar el programa, durante los días que los concursantes pasan en un hotel. La modelo dijo que no aguantaba más y que tendría que haber participado en esta aventura junto a su padre.

Maite Galdeano, en un programa de Telecinco. (Foto: Mediaset)

Echando la vista atrás, Sofía Suescun y Maite Galdeano protagonizaron una escena parecida. Mientras la influencer ejercía de tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa, reconoció que las presiones de su progenitora le habían llevado al límite. El enfrentamiento tuvo lugar en 2016, cuando Galdeano le reprochó a su hija que si no fuera por ella «no tendría energía ni para salir de la cama». También presumió de ter más éxito entre el público masculino que Suescun.

El cambio en la relación de Lucía Pariente y Alba Carrillo

Lucía Pariente y Alba Carrillo, en un evento. (Foto: Gtres)

A pesar de que Alba y Maite tuvieron desencuentros en 2017, todo esto forma parte del pasado y Pariente se ha dado cuenta de que su hija es una mujer libre e independiente. En la actualidad disfrutan de un vínculo muy especial, de hecho son amigas y confidentes.

La ex suegra de Feliciano López respaldó a Alba después de que la modelo abandonase Telecinco. Su pasión por la comunicación le llevó a inaugurar su propio canal de YouTube, llamado Salón de té. Lucía participó en varias entregas y demostró lo generosa que es con su familia.

Ahora la pelota está en el tejado de Maite. ¿Será capaz de experiementar la misma evolución que ha seguido Lucía Pariente? Solo el tiempo lo dirá, aunque su intervención en ¡De Viernes! no ha hecho más que empeorar la situación.