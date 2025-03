Sofía Suescun y Kiko Jiménez llegaron a la alfombra roja del Festival de Málaga pisando fuerte, juntos y muy enamorados. La pareja deleitó a los asistentes con sus estilismos que no fueron nada tradicionales, de igual modo que ellos no lo son. No se conocieron a la antigua usanza, sino que el mundo televisivo los unió. Desde entonces han tenido subidas y bajas en la noria que ha sido su noviazgo, pero de todas ellas han salido victoriosos y con más ganas de pasar su vida juntos. Los rumores sobre una posible boda cada vez se escuchaban más altos, aunque no había confirmación de que tuvieran intención de pasar por el altar, al menos hasta ahora. Durante la última velada de la fiesta del cine, la pareja se ha mostrado abierta y ha hablado de su amor como nunca, incluso de si suenan campanas de boda.

«Nosotros estamos muy felices», ha asegurado Sofía nada más llegar, afirmando también que les hace muy felices ser invitados al festival. Aunque para sorpresa de los periodistas que han podido escuchar con sus propios oídos que «la boda llegará, este es el año». Los televisivos se han dejado ver felices, no lo han ocultado. La propia Suescun ha pronunciado: «Estamos muy bien, ¿no se nos nota en la piel? Muy felices», sin que ninguno de los dos dejase de mostrar sus amplias sonrisas.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto:Gtres)

Los periodistas han querido saber más detalles sobre si existe o no la posibilidad de que se den el «sí quiero». Sin ir más lejos, le han preguntado a Kiko si va a «hincar rodilla». Tirando del humor, el de Linares ha respondido si lo tenía que hacer en ese momento, ya que «el traje no se lo permitía». Un esmoquin bicolor que ha lucido de maravilla. La chaqueta estampada contrastaba con la solapa de raso, la camisa blanca y la pajarita burdeos. Un tono que también hemos visto en el pantalón, en cuyo lateral se disponía una línea del mismo motivo que el patrón superior. Sin duda su elección ha sido muy acertada, aunque la de su novia le ha hecho una dura competencia.

Sofía ha elegido para la importante cita un vestido de cuentas blancas brillantes. Entre los hilos de pedrería se podía apreciar su figura entre las transparencias que se prolongaban por todo el traje hasta el suelo. Este contaba con una raja lateral que continuaba el escote abierto y contorneado con una pasamanería. Un bies de pequeñas lentejuelas y piedrecitas sobre las que se han colocado unos lazos negros de terciopelo. Del mismo material, Sofía lucía un gran lazo en la parte trasera del vestido que Kiko no ha dudado en colocar para que esta pudiera mostrar el detalle de su look.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto:Gtres)

«Todo llegará», continuó respondiendo Kiko sobre su posible unión en matrimonio. «Este es el año», ha seguido antes de que Sofía le preguntara a su chico que «nos casamos todos los días de nuestra vida, ¿verdad?». «Todos los días son únicos», ha seguido diciendo la televisiva. Volviendo al sentido del humor, Kiko ha dicho entre risas que su boda soñada sería «allí en Honduras con Terelu». Sofía no ha podido contener la carcajada y ha puntualizado que «no lo hemos pensado todavía», por lo que la boda podría celebrarse en cualquier lugar y con una decoración de estilo muy variado, pero ante todo «una boda en la que haya felicidad», ha manifestado Kiko, añadiendo también que sería «una boda en la que esté nuestra gente y estemos felices e igual de sonrientes que ahora».

Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto:Instagram)

La pareja ha pasado recientemente por un encontronazo con la madre de Suescun, Maite Galdeano. Un desencuentro que les ha hecho pasar por un momento complicado, ya que madre e hija no mantienen relación desde que tuvieron una fuerte discusión. A pesar de ese problema familiar, Sofía y Kiko siguen haciendo gala de su amor, en directo, como hemos visto en el festival, pero también en las redes sociales, donde son muy activos y comparten su idilio con sus seguidores.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto:Instagram)

De igual modo que llevan haciendo desde que se prometieron quererse y respetarse en 2019 al inicio de su romance, la pareja puede que pronto dé un paso adelante en su relación que la haga perpetua. Su felicidad es más que evidente, por lo que no es de extrañar que, tal y como ha confesado Kiko en la alfombra roja, este sea el año en el que pronuncien sus votos y se juren amor eterno. ¿Les veremos este 2025 vestidos de novios y ya como marido y mujer?