El Festival de Málaga llega a su fin. La vigesimoctava edición de la cita del cine ha llegado a su último día este 22 de marzo después de dos semanas cargadas de grandes producciones, caras nuevas, actores consolidados y, ante todo, mucho arte y mucha moda. Tras las alfombras rojas y las proyecciones de las diferentes películas participantes, ha llegado el galardón más deseado, la Biznaga de oro. La vencedora ha sido Sorda, ganadora del premio a Mejor Película Española. El ladrón de perros se ha hecho con el reconocimiento de Mejor Película Iberoamericana. Además, Álvaro Cervantes, Mario Casas, Ángela Cervantes y Miriam Garlo han sido las biznagas a mejor actor y mejor actriz. Todos ellos y los que, a pesar de no llevarse un trofeo, tienen un talento que nadie les puede negar, pero ¿Quién es el o la mejor vestida de esta 28.ª edición del festival? En esta última jornada hemos visto mucho brillo, transparencias, trajes estructurados y cut outs.

La alfombra roja de la clausura

Karla Sofía Gascón ha reaparecido en esta velada final del festival de cine. El escándalo que opacó su nominación a los Premios Oscar no ha hecho que deje su carrera profesional, sino que ha regresado a la esfera pública más segura y sabiendo a quién tiene a su lado. Muchos la han apoyado en esta dura época por la que está atravesando, pero cargándose de valentía ha hecho una entrada triunfal en el festival malagueño.

Karla Sofía Gascón. (Foto:Gtres)

Lo ha hecho con un traje negro, con un vestido de escote pronunciado en pico que llevaba la vista al bajo donde se abría una raja vertical. Este efecto longitudinal contrasta con las voluminosas mangas acabadas con una bocamanga de tul negro bordado que cae en cascada formando unos volantes hasta el suelo. No ha elegido complementos; el vestido ya se valía por sí solo para darle un aire sofisticado que ha rematado con una gran sonrisa que no se ha borrado de su cara y sutiles ondas en el pelo que caían por uno de sus hombros.

Almudena Cid (Foto:Gtres)

Otra que no ha podido resistirse a la elegancia que viene de la mano del color negro es Almudena Cid. La deportista ha optado por un moño alto despeinado que dejaba ver mejor el escote transparente de su vestido. De tirantes anchos y con un adorno fruncido en el pecho, el traje llevaba un cinturón, a modo de fajín ancho, también plisado.

Sofía Surfers (Foto:Gtres)

Vestida de su complementario, el blanco, Sofía Surfers ha lucido un escote asimétrico que caía sobre su brazo izquierdo. De igual modo, la falda la rodeaba desde la cadera y, como una enredadera de raso blanco, la tela subía cubriendo su cintura y vientre hasta quedar sujeta en su brazo, creando un efecto cut out.

Andrea Duro.(Foto:Gtres)

Del mismo color, pero diferente corte y tejido, Andrea Duro ha acudido a la última velada con un vestido de palabra de honor blanco encorsetado y ajustado a la cintura, junto al corte de la falda acampanada hasta los tobillos, dejando ver las sandalias a tono. El tejido parece troquelado semitransparente, pero se trata de una especie de puzzle. Sobre una tela rígida se han colocado cada una de las piezas, los patrones que formaban un diseño floral, un estampado de rosas por todo el traje.

Nuria Fergó. (Foto:Gtres)

Por su parte, Nuria Fergó se ha dejado llevar por el brillo. Con un vestido de escote asimétrico con volantes que simulaban unas flores sobre su pecho, la cantante ha optado por un corte marcado en la cintura que caía hasta el suelo con un tejido de pedrería multicolor donde predominan el violeta y el negro.

Lola Lolita.(Foto:Gtres)

Alejándose de los tonos oscuros, hemos visto a la influencer Lola Lolita. La joven ha hecho uso de eso que dicen del «menos es más» y ha elegido un vestido de tirantes finos, escote recto fruncido, corte recto y fluido hasta el suelo en color champagne, acentuando su figura.

Ana Fernández. (Foto:Gtres)

Con el mismo corte ha aparecido en la alfombra roja Ana Fernández y, precisamente, de ese color. La artista ha elegido un vestido de tirantes y pedrería. A lo largo de toda la falda se formaban pequeños volantes que salían desde la cintura con un efecto peplum. Un tejido ligero y, en algunas zonas, más transparente que permitía ver sutilmente su espalda y sus zapatos de tacón fino.

María Castro.(Foto:Gtres)

María Castro ha elegido un color muy próximo en la paleta al de Ana Fernández. De fucsia, con un vestido plisado, la actriz parecía una auténtica griega. El traje asimétrico con manga abierta en su brazo izquierdo y entallado por un fajín en la cintura se abría con una raja en su pierna mostrando sus sandalias. El tejido fluido se asemejaba al creado por Mariano Fortuny.

Sofía Suescum.(Foto:Gtres)

Sin duda, la que más se ha atrevido en esta última noche ha sido Sofía Suescum. La televisiva se ha decantado por un vestido de cuentas que dejaba ver su cuerpo. Las transparencias han mostrado sus curvas que asomaban entre los hilos de cuentas blancas brillantes y que remataban en un bies también de pedrería en tono plateado y con unos lazos negros de terciopelo. Los cuatro lazos cubren su pecho, cintura y cadera y acaban en la parte trasera del vestido con otro gran lazo y su cola de terciopelo. Sofía lo ha completado con unas sandalias transparentes y un peinado efecto mojado.

Los chicos no se han quedado atrás en estilo. Cumpliendo con el protocolo y la etiqueta, han elegido trajes de chaqueta con distintos tejidos y estampados. Álvaro de Luna vestido de negro con chaqueta armada, pantalones globo y camisa blanca. José Corbacho, sin salirse de su característico estilo y su esencia, ha optado por el negro, como el cantante, pero no para el total look. El humorista ha elegido una americana estampada con un motivo que se repetía por todo el tejido de damasco en tono plateado.

La alfombra roja de El Festival de Málaga. (Foto:Gtres)

Enrique Arce, a diferencia de los anteriores, sí que ha apostado todo al negro y ha acertado con un estilismo elegante y clásico. Quien no ha llevado un traje nada clásico ha sido Kiko Jiménez que, al igual que su pareja, Sofía Suescum, ha destacado. Su esmoquin de solapa cruzada bicolor ha destacado sobre la camisa blanca y la pajarita burdeos. La chaqueta estampada de igual modo que la línea que recorre el pantalón del traje negro. Una elección complicada que ha sabido defender igual que su chica ha hecho con su look de cuentas.