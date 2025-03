El Festival de Cine de Málaga es sinónimo de reencuentros. Muchos actores y actrices se dan cita en el Teatro Cervantes para presentar o promocionar sus proyectos profesionales. Es habitual, dentro de este gremio, que muchas parejas de la ficción luego se enamoren entre bambalinas, como fue el caso hace unos años de Blanca Suárez con Mario Casas, con el que protagonizó la serie El Barco. Tras coincidir en este proyecto, con el paso del tiempo su amistad se transformó en amor y, durante unos meses, fueron muy perseguidos por la prensa. Años después de su ruptura, los intérpretes han coincidido en la última edición del evento malagueño. ¿Cuál ha sido la reacción de la protagonista de Las chicas del cable al ser preguntada por su ex?

¿Se reencontraron Mario Casas y Blanca Suárez en Málaga?

La actriz madrileña ha coincidido en este evento, no solo con Javier Rey, su actual pareja, si no con una persona de su pasado: Mario Casas. Desde la alfombra roja hubo una gran expectación por un posible reencuentro que finalmente no se dio, aunque coincidieran en tiempo y lugar.

Blanca Suárez junto a Mario Casas en una edición del Festival de Cine de Málaga. (FOTO: GTRES)

Además de promocionar La huella del mal, su último proyecto profesional, Suárez no dudó en responder a las preguntas de la prensa. Primero, habló muy sorprendida sobre el estreno del biopic de Belén Esteban: «No sabía que el de Belén se hacía, que fuerte, me parece una fantasía. He crecido con Belén, esta en mi imaginario, es historia de España».

Si por algo se caracteriza la actriz, es por esquivar siempre las preguntas sobre su vida privada. Desde que se diera a conocer, Suárez ha tenido relaciones sentimentales con varios famosos e inclusive con compañeros de profesión, como con Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín o Joel Bosqued. Sin embargo, casi nunca se ha pronunciado sobre su intimidad. Es por ello que sorprende que en ocasiones, tanto delante de las cámaras como en sus redes sociales, hable sobre Javier Rey, su actual novio, con el que coincidió en el rodaje de El verano que vivimos o en Lo que escondían sus ojos.

Blanca Suárez y Mario Casas durante su rodaje en la serie ‘El Barco’. (FOTO: GTRES)

El actor de Velvet también fue uno de los presentes del Festival de Cine de Málaga. Blanca, muy sonrojada por las preguntas de la prensa, no dudó en decir que para ella, que su chico estuviera allí era «un orgullo». Con el que también pudo reencontrarse en la alfombra del evento fue con Mario Casas, con el que mantuvo una relación desde marzo del 2018 hasta septiembre del 2019.

En numerosas ocasiones, Suárez ha dejado claro que guarda un gran cariño al actor, a pesar de su ruptura. Sobre su posible encuentro en la ciudad de la Costa del Sol, la actriz se ha mostrado esquiva con esta cuestión y ha respondido de manera ambigua cuando le han preguntado por su ex pareja. «Con un montón de gente me voy a reencontrar hoy». Finalmente ha aclarado que con Mario «todo está muy bien».