Carmen Borrego confiesa el motivo por el que Terelu Campos podría abandonar ‘Supervivientes’

Como era de esperar, Terelu Campos se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes y su estancia en Honduras está dando mucho de qué hablar. La colaboradora, según ha insinuado su compañera Makoke, disfruta de una serie de privilegios que no están al alcance de todos. Este supuesto trato de favor le ha enfrentado a otros concursantes y él más tajante ha sido Pelayo Díaz. Ya han tenido varios enfrentamientos y Carmen Borrego cree que si el estilista sigue así su hermana va a regresar a España muy pronto.

Carmen ha fichado como colaboradora de ¡De Viernes! para comentar Supervivientes, el concurso estrella de Telecinco. En su última intervención ha desvelado el motivo por el que Terelu Campos podría decir basta y zanjar su aventura hondureña. Cree que Pelayo Díaz está siendo demasiado crítico con ella y probablemente la comunicadora se quede sin paciencia dentro de poco.

El punto débil de Terelu Campos

Terelu ha dejado claro que tiene una serie de limitaciones que le impiden disfrutar de Supervivientes al 100%, de hecho no será concursante oficial hasta que pasen 20 días. Durante este tiempo debe decidir si tiene fuerzas para seguir adelante o si prefiere volver a los platós de Telecinco. Según dice, lo que peor está llevando son las secuelas que le han dejado su enfermedad. Es ahí cuando entra en juego Pelayo, quien considera que Campos no está exprimiéndose al máximo.

Carmen Borrego comentando ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Carmen Borrego no entiende el comportamiento del estilista y ha declarado: «Yo he vivido con mi hermana el proceso de sus enfermedades y es una persona que no se queja, por eso me duele que la gente diga que es quejica, en los momentos importantes de la vida jamás se ha quejado. Mi hermana es un ejemplo para muchas mujeres (…) Si deja de llover y mejora el tiempo y consiguen fuego puede que se quede y aguante un poco más. Si Pelayo sigue dándole por saco entonces se vendrá».

Terelu ya ha hecho varios intentos de abandonar y ha activado el protocolo en numerosas ocasiones. No obstante, Jorge Javier Vázquez le ha convencido para quedarse pero, ¿hasta cuando?

Terelu Campos abre su corazón

La ex tertuliana de Sálvame ha mostrado su faceta más humana. En los años 90 fue una de las grandes musas de la crónica social y mucha gente le acusó de ser distante, pero en esta nueva etapa se está acercando al público y ha abierto su corazón.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

«Todo el mundo sabe qué es lo me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación, tremenda, una medicación que hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos (…) Estoy ocultando un deterioro interior muy importante, pero aprendo a vivir con eso, me supero cada día de mi vida», comenta mientras explica por qué no puede hacer las mismas pruebas que sus compañeros.

«Salgo a trabajar y a divertirme, pero cuando llego estoy molida. Estoy viva y pago ese precio por vivir (…) Tengo personas cercanas que nunca han sido conscientes de cómo yo vivo realmente», añade. Con todo esto, Carmen Borrego ha dejado en evidencia en estricto comportamiento de Palayo Díaz.