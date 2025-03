Terelu Campos ha hablado como nunca sobre su pasado sentimental. La colaboradora televisiva tiene un amplio currículum amoroso en el que hay nombres más allá de Alejandro Rubio, el padre de su hija Alejandra, con el que pasó por el altar en marzo del 1998 en Santander. Sin embargo, no ha sido el único matrimonio de la hermana de Carmen Borrego ni el único hombre que ha marcado su vida.

Durante su estancia en los Cayos Cochinos, la hija de la siempre recordada María Teresa Campos ha aprovechado para hablar sin interrupciones sobre algunos capítulos que han marcado su vida: desde la etapa en su lucha contra el cáncer hasta el nacimiento de Carlo, su primer nieto. En una conversación con Makoke, su ex amiga, la colaboradora de ¡De Viernes! se ha sincerado como nunca sobre sus parejas. «¿No estuviste con Paquirri?», le ha preguntado la ex de Kiko Matamoros. «Hombre, yo he debido coincidir con Paco alguna vez, pero no ha sido de los toreros con los que yo he tenido relación. Yo he estado con mucha gente. Ardería España si lo supiera», ha confesado la hermana de Carmen Borrego sin hacer referencia a Martín Pareja-Obregón, con el que estuvo saliendo en los 90.

Terelu Campos junto a Alejandro Rubio, el padre de su única hija. (FOTO: GTRES)

El historial amoroso de Terelu Campos

En 1993, Terelu Campos pasó por el altar por primera vez con el cámara Miguel Ángel Polvorinos, con el que hoy en día no mantiene ningún tipo de contacto, según confirmó en Supervivientes. Posteriormente, la hija de María Teresa conocería a Alejandro Rubio, con el que se casó por última vez y con el que dio la bienvenida al mundo a Alejandra, su única hija. A lo largo del tiempo, la colaboradora siempre ha presumido de su buena relación con el padre de su descendiente, aunque tomaran rumbos sentimentales por separado. De hecho, tras la muerte de la matriarca del clan Campos, Alejandro fue uno de los grandes apoyos para Terelu.

La polémica en las relaciones de Terelu siempre ha estado presente. Sobre todo con Pipi Estrada, con el que tuvo un romance desde el 2002 hasta el 2006. Sabido es que la tertuliana no guarda un buen recuerdo de su etapa con el comentarista deportivo, aunque con el paso del tiempo la tensión ha disminuido: «Tenemos una relación correcta, no cordial. Es una persona que ha formado parte de mi pasado. No tengo ningún sentimiento hacía él. No quiero compartir plató con él porque soy una persona de principios».

Terelu Campos junto a Pipi Estrada y María Teresa Campos. (FOTO: GTRES)

Tras romper con Estrada, la hermana de Carmen Borrego conoció al empresario Carlos Agrelo, al que incluso presentó a su familia y con el que compartió un año y medio de su vida. Sobre el gallego, Terelu nunca ha tenido malas palabras y, de hecho, siempre ha dejado claro que ha sido un «caballero», incluso cuando no estaban juntos. Otro de los hombres que marcó la vida sentimental de Terelu fue Salvador Pérez, un abogado malagueño 16 años menor que ella y con el que estuvo durante el 2010. «Es un hombre muy importante en la vida de mi hermana. Una de sus etapas más felices fue cuando estuvo con él», dijo Carmen Borrego.

En 2011, un año después de su breve romance con Salvador, la colaboradora televisiva conocería a otro de sus grandes amores, el piloto Carlos Pombo, con el que estuvo en el 2013 y que fue uno de sus grandes pilares durante su enfermedad. Meses después de poner fin a su idilio con el aviador, Terelu encontró de nuevo el amor en José Valenciano, del que se separó debido a problemas en la convivencia.

Terelu Campos junto al piloto Carlos Pombo. (FOTO: GTRES)

Por último, aunque no fueron pareja oficial, la hija de María Teresa Campos confirmó un acercamiento más allá de una amistad con Kike Calleja, que actualmente es uno de sus mejores amigos: «Kike Calleja y yo ni tenemos ni hemos tenido nunca una relación propiamente dicha, sino momentos de intimidad. Nos sentimos muy bien juntos y me divierto mucho con él. Salimos a cenar, él viene a casa… Me hace sentir más joven cuando estoy a su lado».