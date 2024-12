Alejandro Rubio se pronuncia sobre su faceta cómo abuelo: "Estoy feliz"

Fue el pasado jueves, 5 de diciembre, cuando Alejandra Rubio dio a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia. Lo hacía mediante cesárea después de muchas horas de parto. Tal y como ha desvelado la recién estrenada madre, el parto tuvo que ser programado debido a la diabetes gestacional que sufrió durante el embarazo. «El parto era programado porque he tenido una diabetes durante el embarazo y esto es así. Mi ginecóloga me dijo que no podíamos esperar a que me pusiese de parto por mi salud. No decido yo, sino los médicos», ha contado la propia Alejandra.

Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces las reacciones y declaraciones en torno al nacimiento del pequeño no han dejado de sucederse. En especial por parte de los cuatro abuelos: Carlo Costanzia, Mar Flores, Terelu Campos y Alejandro Rubio. Este último, muy recientemente. El empresario, que siempre se ha mantenido alejado del foco mediático, ha atendido a los micrófonos de Gtres hace escasas ahora, asegurando que el recién nacido, a quien han llamado Carlo, «está muy bien». «Todo ha salido bien», han sido sus primeras palabras. «Estoy encantado, feliz, los veo bien. Hemos estado con ellos este fin de semana. Ya están en casa y estamos para echarles una mano en lo que se pueda», ha añadido.

Preguntado expresamente por su faceta como abuelo, Alejandro ha querido hacer hincapié en que no es nueva para él. «Ya era abuelo, tengo otro nieto», ha dicho. El ex de Terelu Campos, cabe destacar, tiene un hijo fruto de su primer matrimonio, Sergio. Un joven de 37 años del que su hermana Alejandra ha presumido en redes sociales en varias ocasiones. Sergio es diseñador gráfico en una empresa americana de seguros para empresa que cuenta con sede en Madrid. Además, tiene muchas inquietudes en el mundo del arte y del diseño y creación de páginas webs y aplicaciones; y ejerce como Dj bajo el seudónimo Mdey.

En su intervención con los micrófonos de la agencia antes citada, Alejandro Rubio también ha aclarado que se encuentra «bien» después de la intervención quirúrgica a la que se sometió hace ahora un mes, cuyos detalles no han trascendido por el momento. «Fue hace un mes, estoy bien, tranquilo, recuperándome poco a poco», ha dicho.

Así reaccionó Alejandro Rubio al embarazo de su hija

«En diciembre seré mamá. Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña». Estas fueron las palabras con las que Alejandra Rubio anunció el verano pasado que iba a convertirse en madre primeriza fruto de su entonces incipiente relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. «Tardé poco tiempo en descubrir que estaba embarazada. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente me agobié muchísimo», comentó.

Tras estas palabras, el padre de Alejandra Rubio, opinó que su hija «es demasiado joven para ser madre», y añadió que «es lo que hay, que le vamos a hacer». Una frase que demuestró su perplejidad ante el embarazo de la colaboradora de Vamos a ver.