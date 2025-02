En relación con el trozo del vídeo que ha compartido Carlo, en el que aparecen ambos junto a su bebé recién nacido, Alejandra ha querido aclarar que se trató de un momento puntual y anecdótico. En este sentido, ha afirmado rotundamente que ni ella ni Carlo tienen la intención de exponer su vida como padres en redes sociales. «Nos han propuesto posar con nuestro hijo, pero no va a ocurrir», ha asegurado.

«A mi hijo no se le ve, se le ve una mano y yo por ejemplo no he subido nada del niño», ha recordado Alejandra, dejando claro que esto no es «ni una presentación» de su bebé ni el primer posado: «Nos lo ofrecen por activa y por pasiva siempre posar, tenemos claro que eso no va a suceder».