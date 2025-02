El misterioso mensaje que ha lanzado Carlo Costanzia justo antes de conseguir la libertad total

Carlo Costanzia fue condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa relacionado con la compraventa de coches de alta gama. Tal y como aclaró en su última entrevista en televisión, todavía tiene cuentas pendientes con la justicia, pero cada vez está más cerca de conseguir la libertad total. En marzo ya será un hombre libre y hasta que llegue el momento ha decidido centrarse en su futuro profesional.

En un primer momento intentó apartarse de la crónica social, pues él mismo ha contado que ha sufrido mucho por el peso de sus apellidos. No obstante, modificó su hoja de ruta para anunciar en una revista que iba a ser padre junto a Alejandra Rubio, la famosa hija de Terelu Campos. Después se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! y se ha encontrado con su suegra en directo para dar algunos detalles sobre su relación.

Hace unas horas las redes sociales han ardido, pues Carlo ha publicado un misterioso mensaje que está relacionado con sus nuevos planes. Ha compartido una foto con la pantalla en negro y una única palabra «loading» (cargando). Esto da a entender que dentro de muy poco cerrará un asunto importante. Hay que recordar que antes de coquetear con la prensa del corazón protagonizó una serie en Netflix llamada Toy Boy.

El misterioso mensaje de Carlo Costanzia. (Foto: Instagram)

Carlo es actor y modelo, de hecho ha desfilado en algunas pasarelas importante. No obstante, su nombre ha estado relacionado con distintas polémicas y hace tiempo que no se habla de él en términos profesionales. Dicha tendencia está a punto de cambiar, de hecho se ha abierto una cuenta de Instagram con otro nombre, El Italiano. Quizá use este perfil para todas las cuestiones que estén vinculadas a su faceta profesional.

Fue Alejandra Rubio la primera en dar un paso adelante para reivindicar el talento de su novio. Aclaró que en ningún momento se había fijado en ella por interés, pues él tiene entidad propia y mucho talento que compartir. Puso en valor su papel como cantante y artista, asegurando que tenía muchas ideas que pronto verían la luz. Según ha dado a entender Costanzia, el momento de mostrar su valía está cada vez más cerca.

El documental de Alejandra Rubio

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a las puertas del hospital. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado el misterio del mensaje de Carlo y su cuenta de El Italiano, no podemos olvidar que encima de la mesa hay otro proyecto interesante: el documental de Alejandra Rubio. Se conocen pocos datos, pero sí está confirmado que la influencer cuenta con el apoyo de su novio y por lo tanto él también saldrá en algunos capítulos. De momento se desconoce la fecha de estreno y la plataforma que ha apostado por este programa.

Alejandra Rubio ha intentado alejarse de ciertos escándalos. En estos momentos Jeimy Báez (ex novia de Carlo Costanzia) está participando en Gran Hermano Dúo, pero la colaboradora prefiere mantenerse al margen. Lo único que ha matizado es que su novio no está con ella por interés, al contrario. Defiende que él ya tenía un nombre importante antes de empezar la relación y consecuentemente no necesita ningún impulso para despertar el interés del público.