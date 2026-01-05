Susanna Griso y su carta a los Reyes Magos: deseos para su boda y un toque a Pedro Sánchez

Susanna Griso se ha dejado llevar por la ilusión y se ha entregado a la magia de la Navidad con una carta a los Reyes Magos que entrelaza recuerdos, anhelos personales y aspiraciones culturales y políticas. Más que un simple listado de regalos, la misiva es todo un ejercicio de memoria, reflexión y fantasía, donde confluyen su vida íntima, su curiosidad insaciable y su mirada crítica sobre el mundo que la rodea.

Desde niña, los regalos de los Reyes fueron para ella mucho más que simples objetos. Recuerda con nostalgia el barco pirata de Famobil, la bicicleta azul con ruedines, la estación de bomberos de LEGO o el Scalextric que, por más que lo disfrutara al montarlo, terminaba siempre por perder atractivo. Cada juguete, cada sorpresa, parecía anticipar una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban las cosas, una chispa que años más tarde se convertiría en vocación periodística. Incluso aquellos regalos que en apariencia estaban dirigidos a un «niño» ayudaron a moldear su capacidad de observación y su gusto por la creatividad y la exploración.

Susanna Griso en un evento de Atresmedia. (Foto: Gtres)

La adolescencia trajo consigo otros tipos de regalos, menos lúdicos y más reveladores de su personalidad. Radiocasetes con doble pletina, discos que marcaron su sensibilidad musical y pequeños caprichos, como tazas con rascacielos que alimentaban su fascinación por los detalles urbanos, reflejan una curiosidad por lo artístico y lo intelectual que sigue presente hoy. Con el paso de los años, los obsequios dejaron de ser meramente materiales y se transformaron en experiencias vitales: el primer amor, los desafíos emocionales, la construcción de una familia. Sus hijos, incluidos aquellos que adoptó y acogió en África, se convirtieron en los regalos más preciados, inesperados y valiosos que la vida podía ofrecerle.

En la lista de deseos que redacta en la actualidad, Susanna combina lo personal con lo público. Entre sus anhelos más íntimos se encuentra el buen tiempo en la Costa Brava durante la última semana de julio, fecha en la que planea su boda con Luis Enríquez. Es un deseo sencillo, casi poético, que habla de un momento clave de su vida personal. En lo deportivo, no oculta su pasión por el fútbol y pide otra Champions para el Barça, reflejando su conexión con la emoción colectiva de millones de aficionados.

Susanna Griso en un evento de Atresmedia. (Foto: Gtres)

La dimensión cultural ocupa un lugar destacado en su lista: pide libros de Juan del Val y Rubén Amón, autores conocidos por generar debate y reflexión, y entradas para un concierto de Eric Clapton, así como para el estreno de La Odisea de Christopher Nolan. Son elecciones que muestran un gusto refinado, el deseo de alimentar su mente y de experimentar emociones a través de la música, la literatura y el cine.

No falta tampoco la reflexión política. Susanna pide elecciones generales, pero con la condición de que no coincidan con verano, un guiño personal que combina prudencia y humor, y expresa su deseo de mantener la «cabeza fría» frente a la polarización mediática. Incluso se permite un toque reivindicativo al pedir que se deje de estrangular económicamente a los medios independientes, demostrando que sus peticiones no se limitan a lo personal, sino que también incluyen una mirada consciente sobre el contexto social en el que trabaja.