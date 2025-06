Barcelona fue escenario esta semana de un reencuentro muy particular que reunió a varios de los grandes nombres del balonmano europeo de los años 90. Con motivo del reciente nombramiento de Valero Rivera como presidente de honor de la sección de balonmano del FC Barcelona, varios de sus ex jugadores más destacados se dieron cita en una cena privada para homenajear al técnico que marcó una época en el club. El encuentro se celebró en el restaurante Via Veneto, uno de los más prestigiosos de la ciudad, ubicado en la zona alta de Barcelona. Allí, en un ambiente reservado y sin cámaras, se reencontraron algunos de los miembros del legendario equipo que dominó Europa durante años bajo el mando de Rivera. Entre los asistentes estuvo Iñaki Urdangarin, ex internacional español y una de las figuras clave de aquel equipo que tantos títulos levantó en los años 90.

Urdangarin, cada vez más presente en la vida social deportiva, ha retomado el contacto con sus antiguos compañeros y, según fuentes cercanas, visita Barcelona con más frecuencia de lo habitual. Esta cena refuerza ese vínculo, que nunca terminó de romperse del todo. También estuvieron presentes otros nombres de peso como Enric Masip -mano derecha de Joan Laporta en la actual junta directiva del Barça-, Tomas Svensson, Xavier O’Callaghan, Carlos Ortega, Andrei Xepkin y Joan Marín. No faltó Paco Seirul·lo, preparador físico histórico del club, quien también formó parte de aquella etapa dorada. Todos ellos compartieron mesa y recuerdos con Rivera, que se mostró agradecido por la muestra de cariño y reconocimiento.

La reunión, organizada por el propio entorno de los ex jugadores, sirvió para rememorar la etapa en la que el FC Barcelona de balonmano se convirtió en una referencia mundial. Bajo la dirección de Valero Rivera, el equipo ganó múltiples Ligas ASOBAL, Copas del Rey, Supercopas y, sobre todo, la ansiada Champions League (entonces conocida como Copa de Europa), que conquistaron en varias ocasiones consecutivas. Aunque el ambiente fue distendido y festivo, hubo ausencias notables. Las más destacadas fueron las de David Barrufet y Fernando Barbeito, ambos muy próximos a Urdangarin durante su etapa como jugador. Aunque no trascendieron los motivos, lo cierto es que ambos fueron parte clave de aquel equipo, y su falta fue sentida entre los asistentes.

La cena fue compartida en redes sociales por Enric Masip, quien aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a Rivera por su nombramiento. «Una cena que nos hizo revivir los mejores años de nuestra historia como equipo», escribió Masip, destacando también que muchos de los allí presentes ocupan hoy cargos relevantes en el ámbito deportivo, dentro y fuera del club. Por su parte, Urdangarin, en una entrevista reciente, ya había mencionado este tipo de encuentros, refiriéndose a sus excompañeros como una «segunda familia». Aunque ya no participa en partidos de veteranos, asegura que mantener el contacto con aquellos con los que compartió tantos años de competición le resulta natural y valioso.

Las memorias de Iñaki Urdangarin

Este reencuentro, al margen de lo anterior, llega en plena semana en que Iñaki Urdangarin acapara titulares por la inminente publicación de sus supuestas memorias, calificadas como «explosivas» y redactadas «sin ningún tipo de censura», según ha informado Pilar Eyre. El libro abarcará desde sus años más felices con la infanta Cristina, cuando se conocieron y él era jugador en activo de balonmano, hasta el nacimiento de sus cuatro hijos, sus polémicos negocios e incluso su decepción con el rey Juan Carlos.