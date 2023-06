Poco o nada se sabía de Iñaki Urdangarin (55) desde que lo viéramos, el pasado mes de abril, disfrutando de una escapada a Mallorca junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia (43), que se tildó de un nuevo jaque a la Familia Real. Hasta ahora. El ex duque de Palma ha viajado hasta Barcelona para reunirse con varios de sus ex compañeros de su etapa deportista, como Enric Masip, Mateo Garralda o Rafa Guijosa, entre otros. Todos ellos, cabe recordar, miembros del Dream Team barcelonista, reconocido por las cinco copas de Europa seguidas entre 1996 y 2000, que dejó definitivamente a los azulgranas como el equipo de referencia internacional de balonmano; deporte que Urdangarin practicó durante más de una década.

La reunión se ha celebrado en un exclusivo restaurante de la ciudad condal con motivo del setenta cumpleaños de Valero Rivera, quien fuera el entrenador español del grupo y uno de los más laureados, hasta el momento, de la historia de este deporte. «Dream Team. Celebrando los 70 años de Valero Rivera con este grupo de amigos/hermanos (…) La cena fue espectacular, un ambiente divertido, sincero y cariñoso. Los años han incrementado la relación entre todos, algunos muy lejos de los otros pero este equipo es y será único. No solo por las 5 Champions seguidas, por cómo se ganó, por lo que este grupo transmitió dentro y fuera de la pista, por la ambición, la sed de victorias, por no cansarse de ganar, por hacerlo con un sentimiento culer único. Hemos sido unos privilegiados», ha escrito Masip en su perfil de Instagram junto a una imagen del momento.

Esta no es la primera vez que vemos, en los últimos tiempos, a Iñaki Urdangarin rodeado de sus ex compañeros. Sin ir más lejos, en febrero de 2022, escasas semanas después de que vieran la luz las primeras imágenes del natural de Zumárraga con Armentia, y se produjera, para sorpresa de todos, «la interrupción de la relación matrimonial» entre los exduques de Palma; pudimos verlo compartiendo sobremesa con algunos de los nombres ya mencionados. Además, en marzo de ese mismo año, Urdangarin regresó al FC Barcelona para realizar una prácticas no remuneradas como entrenador en el club. El exduque de Palma jugó 14 temporadas en el Barça de balonmano y ganó 53 títulos. «Son prácticas, no está trabajando en el Barça. Ha hecho como un coaching de entrenador y tiene que hacer unas prácticas de un mes», detalló entonces Masip en el programa La Sotana.

El inminente divorcio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

El viaje de Iñaki Urdangarin a Barcelona podría estar relacionado a su vez, más allá de la reunión con sus ex compañeros, con el inminente acuerdo de divorcio con la Infanta Cristina pese a que presumiblemente, el acto se llevará a cabo en Ginebra, donde reside la hija del Rey emérito. Pues cabe recordar que la fecha de la firma está prevista para el próximo día 6, un día después de que la menor de sus cuatro hijos en común, Irene, cumpla su mayoría de edad.

El todavía matrimonio habría marcado en rojo esta fecha para evitar tener que negociar la custodia o el régimen de visitas de la todavía menor. Sin embargo, al margen de esto, existe una circunstancia que podría complicar la esperada firma según la periodista Paloma García-Pelayo: la económica. «Este acuerdo pasa por firmar un convenio de regulación del que falta la firma por cuestiones económicas. El problema económico vendría de que Iñaki, al parecer, tiene que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina. Ella no está dispuesta a financiar la vida de él estando con otra mujer», contó la periodista hace escasos días en El Programa de Ana Rosa.