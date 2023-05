La imagen de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin que encabeza este artículo fue el comienzo de un cuento de hadas que ha acabado convertido en una película de terror que está a punto de terminar. Si el matrimonio entre ambos hubiera sido filmada en celuloide, Berlanga podría haber sido el guionista perfecto. Al menos, las grotescas andanzas de sus dos protagonistas invitan a ello. En cualquier caso, hay varias e importantes novedades en torno a ellos.

Paloma García-Pelayo ha dado una información valiosísima este miércoles en El programa de Ana Rosa. Ella ha sido la persona que ha podido hablar con el que fuera abogado del matrimonio, Pascual Vives, y tiene capacidad para afirmar lo siguiente: «A día de hoy, podemos confirmar que el acuerdo de divorcio, el convenio regulador, está consensuado».

Fue en enero de 2022 cuando estalló por los aires la armonía en la casa de la hija de don Juan Carlos I, al conocerse públicamente la relación de su marido con Ainhoa Armentia. Desde entonces, la infanta Cristina y Urdangarin se escudaron en aquel comunicado oficial donde hablaban de una interrupción matrimonial.

La periodista ha respondido a la pregunta de por qué se ha dilatado tanto la capitulación: «El hecho de que esperen al 5 de junio, cuando cumpla la hija pequeña la mayoría de edad lo hace todo más fácil porque no tendrían que decidir sobre la patria potestad y la custodia de la menor. Está previsto que Irene se vaya a estudiar fuera de Suiza y, por tanto, esto facilitaría todos los trámites al ser la única menor». Esto también implica que la hija de Cristina e Iñaki, Irene Urdangarin esté de acuerdo en lo que firmen sus padres.

Un detalle llamativo es que el rey Juan Carlos tuvo cierto peso en la separación en un aspecto que también ha desvelado Paloma García-Pelayo: «El rey Juan Carlos ya no tiene nada más que decir, no tiene más que hablar ni se ha reunido con nadie durante su estancia en Vitoria, con ningún mediador ni nada parecido porque ya está todo hablado. Él sí que influyó en la decisión de quién sería el abogado que, de mutuo acuerdo, llevara las dos partes».

La infanta Cristina lleva las riendas

La periodista ha dado un detalle de tremenda importancia: será la infanta Cristina la que mantenga económicamente a la familia: «Es un divorcio consensuado que se formalizará a partir del 5 de junio. No tiene por qué ser el 6 ni el 7, sino a partir de entonces. Sin prisa porque está todo previsto. Será la infanta Cristina quien mantenga económicamente a la familia. Esto incluye una compensación en forma de asignación a Iñaki Urdangarin. Él no tiene trabajo, hay una diferencia de ingresos clarísima y, como en cualquier otro matrimonio, el cónyuge que tiene más posibilidades, tiene que equilibrar la situación de la familia. Esperan a que la pequeña sea mayor de edad para formalizarlo. Solo tienen que ir al notario o el notario a ellos».

Llegados a este punto, la pregunta es obligada: ¿Cuánto dinero le va a pasar la infanta Cristina a Urdangarin? Paloma responde: «Me hablan de una ayuda económica para ayudarle en su día a día y, sobre todo, en las veces que tiene que estar con sus hijos y viajar, como hace ella. Las cifras que se han publicado me las desmienten, tanto los 6.000 euros mensuales como lo que se dijo de pagar su silencio. Me dicen, textualmente: ‘Iñaki Urdangarin tiene hasta cuatro razones para no escribir nada que haga daño a sus hijos’. Tiene clarísimo que, después de todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido la familia, nunca se planteará escribir nada que haga daño y, por tanto, no exige ningún tipo de dinero».