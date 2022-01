Noticia de última hora. La infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin han movido ficha tras la aparición de las imágenes del exduque de Palma de la mano de Ainhoa Armentia. El matrimonio ha publicado un comunicado en el que anuncian que «interrumpen su relación matrimonial».

El comunicado oficial emitido por la hija del Rey Juan Carlos I y por el exdeportista es claro, conciso y despeja todas las dudas: «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», finalizan.

Esta ha sido la manera de anunciar que el matrimonio que se formó el 4 de octubre de 1997 ha tocado a su fin. Tanto Urdangarin como Cristina dejan claro que el compromiso con sus cuatro hijos no se va a resentir puesto que todos ellos conforman un proyecto de vida que les unirá por y para siempre. Look ha podido saber que el informar de su nueva situación conyugal ha sido una decisión meramente de ellos y que no ha sido consensuado con Casa Real.

También llama la atención que es la infanta quien firma primero el escrito publicado por la agencia Efe.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han decidido «de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial» después de que se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer, según aseguran ambos en un comunicado remitido a EFE. https://t.co/n0Hi77oE6k — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 24, 2022

Noticia en elaboración…