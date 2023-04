La relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia que en su día fue una bomba para la infanta Cristina, parece ir viento en popa. Después de que la abogada haya firmado el divorcio con su ex marido y a esperas de que el ex jugador de balonmano haga lo propio, la pareja continúa haciendo alarde de su buena sintonía y complicidad, aunque esta vez en un lugar de lo más provocador: Mallorca.

El ex duque de Palma y su nueva ilusión han disfrutado de unos días de vacaciones en la isla tan vinculada a la Familia Real. Se han mostrado muy relajados, en bikini y aprovechando las buenas temperaturas y el mar. Una escapada que justo ha coincidido con la Semana Santa, festividad que la Corona aprovecha para trasladarse al palacio de Marivent. Aunque Felipe y Letizia llevan varios años sin viajar hasta allí como marcaba la tradición, sí lo ha hecho doña Sofía. La madre del Rey se dejó ver por la isla junto a su hermana Irene, con quien acudió al concierto anual de Pascua en beneficio de Projecte Homes Balears, una cita ineludible para la que Sofía es presidenta.

¿Dónde está Urdangarin?

En esta ocasión, el ex duque de Palma y Ainhoa Armentia se han alojado en el Hotel Mar de Illetas, según ha informado Semana. Se trata de un alojamiento de lujo que se encuentra a tan solo diez minutos de Marivent, lo que podría ser una forma de desafiar a la que un día fue su familia política. Este establecimiento de cinco estrellas cuenta con una playa privada, dos piscinas, un spa y cuatro restaurantes, y alojarse ronda los 300-800 euros por noche. Además, la revista ha informado que la pareja también disfrutó de la compañía de unos amigos con los que salieron a navegar en la localidad de Andratx.

Adiós a la Familia Real

Con este movimiento vuelve a dejar claro que su pasado vinculado a la monarquía está completamente enterrado. Mallorca, para él, significa otra cosa muy distinta de lo que era cuando ostentó el título de duque de Palma que le fue retirado en 2015 por deseo expreso del Rey debido a su implicación en el Caso Nóos. Una escapada de amor que ha sido vista como una provocación que llega apenas unos meses después de su última escapada a Baqueira Beret.

Fue el pasado mes de febrero cuando la pareja disfrutó de unos días de nieve en un sitio clave para la Familia Real y donde tantas veces había ido Urdangarin con la infanta Cristina y sus hijos. Pero no solo eso, sino que además se pudo saber que la pareja se hospedó en La Pleta, la exclusiva urbanización donde se aloja la Corona. Al parecer, el ex jugador de balonmano le pidió permiso a la hija de don Juan Carlos, lo que no le explicó es que tendría compañía.

Una fecha clave

Y, otro punto para entender esta ‘provocación’, serían las fechas. Semana Santa es una festividad marcada en rojo en el calendario de Zarzuela, festividad que reunía a la Familia Real al completo en la Misa de Pascua dejando una estampa que hace años no se ve. Sin embargo, a pesar de no seguir la tradición, Sofía continúa yendo a Marivent y, para sorpresa de todos, Felipe VI también ha estado un día por allí. Fue el pasado domingo cuando el Rey se desplazó hasta Mallorca para disfrutar de una cena con amigos en el italiano Sandro. Pero, para suerte de ambos, el marido de Letizia llegó cuando su ex cuñado ya se había marchado.