Ainhoa Armentia, justo cuando se ha cumplido el primer aniversario de su historia de amor junto a Iñaki Urdangarin, ha firmado su divorcio. De esta forma, comienza una nueva etapa para la abogada, en la que podría estar pensando pasar por el altar con el ex duque de Palma. Lejos de las especulaciones, lo que es cierto es que con este movimiento deja enterrado su pasado para comenzar a construir un futuro junto a su nuevo amor.

Sin embargo, no es todo color de rosa. Tal y como ha comunicado Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa, por parte de Armentia esta nueva situación está completamente normalizada, no así por la del ex marido de la infanta Cristina. «Esta navidad la madre de Iñaki confirmaba que no la conoce todavía, después de un año de relación. Los hijos de la infanta han decidido no dar ese paso tampoco», ha confirmado la periodista. Y es que, pese a que el ex jugador de balonmano vive en casa de su madre y Ainhoa va a menudo, hasta la fecha no ha coincidido con la que sería ya su suegra. Una determinación tomada desde la familia del ex duque de Palma que, por el momento, quiere mantener por separado la vida familiar y la personal. «Han decidido no formar parte de esta nueva vida de Urdangarin», ha sentenciado la periodista.

Cuando Ainhoa Armentia comienza una relación con Iñaki, ya había una crisis en su matrimonio, por lo que el divorcio ya estaba dibujado en el horizonte. Todo lo contrario que Urdangarin, que todavía mantenía una relación con la infanta Cristina, hasta tal punto que, a día de hoy, aún no han firmado los papeles de divorcio. «Es diferente, Iñaki está casado legalmente todavía con una infanta de España, hay unas precapitulaciones, hay una serie de fechas y, sobre todo, hay una situación de los hijos que hay que cuidar», ha apostillado Paloma García-Pelayo. Parece que, de momento, Ainhoa Armentia no conseguirá colarse en la vida más familiar de su pareja. «El trato con los hijos ha ido poco a poco y el respeto con su madre les hace tener como pasos muy medidos al relacionarse, sobre todo juntos y en público, con Ainhoa», ha añadido la periodista.

Mientras tanto, Urdangarin está a un paso de interrumpir de forma oficial su relación matrimonial con la hermana de Felipe VI. Según apuntaba Pilar Eyre, los ex duques de Palma podrían firmar los papeles de divorcio el próximo mes de abril, sin embargo, fuente cercanas a las familias de ambos han apuntado a ¡Hola! que es posible que esperen a septiembre, después de que Irene, la pequeña de la casa, cumpla 18 años. De esta forma, no hará falta llegar a un convenio expreso de guardia y custodia, ya que los hijos que tienen en común ya habrán alcanzado la mayoría de edad. Lo que se desconoce es si después de este paso al frente, Pablo, Irene, Juan y Miguel querrán incorporar a Ainhoa en sus vidas.