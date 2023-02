Pese a que la infanta Cristina continúa llevando su alianza en señal de matrimonio, lo cierto es que en estos meses, los ex duques de Palma separarán sus caminos de forma oficial, con firma en papel. Así lo afirmaba Pilar Eyre para Lecturas, dejando claro que la hija de don Juan Carlos ya no puede más con la situación, viendo cómo Iñaki Urdangarin hace su vida junto a Ainhoa Armentia sin ningún tipo de pudor.

Pero el ex jugador de balonmano no se separará de la hermana de Felipe VI tan fácil. Tal y como ha afirmado la periodista, cobrará una manutención de 6.000 euros al mes con la única condición de no hablar ni con la prensa ni a través de un libro. Y es que, el mayor temor de la Familia Real es que Urdangarin se marque un príncipe Enrique y saque a la luz todos los trapos sucios de su matrimonio y de la Corona a través de sus memorias. Algo que no permitiría don Juan Carlos, que ha aconsejado a su hija a seguir pagando por su silencio.

Al parecer, el ex duque de Palma ha recibido una oferta para escribir un libro que se basaría en los apuntes que hizo estando en la cárcel, oferta que ha rechazado porque la infanta le ofrece más. Según apunta Informalia, Urdangarin solo quiere tener la vida resulta con una pensión mensual y varios inmuebles, pues se ha dicho que también quiere el chalet de Bidart y la casa de Baqueira, algo que estarían negociando y, por ende, retrasando su divorcio.

Y es que Iñaki parece tener un plan. Tal y como ha comunicado El Nacional, el ex marido de la infanta Cristina tendría como objetivo seguir los pasos de Alexandra de Dinamarca, ex mujer del príncipe Joaquín y madre de Nicolás y Félix, condes de Monpezat. Se divorció en 2015 y, a pesar de perder su título de princesa al casarse con Martin Jørgensen, acordó seguir vinculada a la Familia Real, recibiendo un sueldo público (al que renunció tras cumplir su hijo pequeño la mayoría de edad), logrando una manutención vitalicia y quedándose con los contactos de las empresas danesas más importantes. Pero no todo quedó ahí, pues también mantiene el título de condesa de Frederiksborg y actualmente vive en un piso de un millón de euros que le proporcionó la Corona para que viviera con sus dos hijos al separarse del príncipe Joaquín.

Una calidad de vida que estaría buscando Urdangarin. El ex duque de Palma estaría dispuesto a guardar para siempre silencio y no revelar los entresijos de Zarzuela con tal de vivir cómodamente y sin volver a trabajar. Una actitud que podría haber tomado después de estar tres años y medio en prisión por el Caso Nóos para no manchar otros nombres vinculados con la realeza. Y así lo dijo su hijo, Juan Valentín Urdangarin Borbón, tras ser testigo del trato que se le dio a su padre durante el escándalo: «Se está comiendo un marrón que no es suyo».