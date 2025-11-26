Susanna Griso sobre los preparativos de su boda: "Me he quitado la parte más pesada de encima"

Susanna Griso y Luis Enríquez se van a casar. Fue el pasado verano cuando el empresario, durante un viaje a Argentina, decidió dar este importante paso con la presentadora. Sin embargo, fue hace tan solo unas semanas cuando salió a la luz la importante noticia. Desde entonces, son pocos los datos que se conocen sobre esta especial celebración, aunque durante su última aparición pública, la periodista ha dado algún que otro detalle sobre los preparativos en los que se encuentran completamente sumergidos.

«Los preparativos de la boda van bien. Estamos en ello, pero todo bien», comenzaba a decir durante su presencia en la gala Celebrity Pets Awards. Griso parecía no querer pronunciarse en exceso sobre los detalles de su inminente boda, pero inesperadamente confesó que «ya se había quitado la parte pesada de encima», refiriéndose al tema de la distribución de las mesas. Una confesión que ha dejado al descubierto que el hecho de tener que ubicar a todos los invitados en sus respectivos asientos era algo que podría llegar a agobiarla y que lo ha delegado en otra persona (muy probablemente en su prometido). Aun así, ha hecho hincapié en que tiene claro que quiere disfrutar de este especial momento. «Si te casas es para disfrutar […] Una tiene que aprender, a estas alturas de la vida, a quedarse con lo bueno», sentenciaba.

Susanna Griso en la gala Celebrity Pets Awards. (Foto: Gtres)

Sobre si sus mascotas van a participar en la ceremonia, Griso ha anunciado que no será así, a pesar de que para ella son unos más de la familia. «Bastante tengo con todos los invitados y los hijos», expresaba entre risas.

¿Dónde y cuándo se casa Susanna Griso?

Susanna Griso se dará el «sí, quiero» con Luis Enríquez el próximo 25 de julio de 2026 en una boda civil celebrada en Costa Brava. El lugar exacto de esta zona costera de Gerona en la que se llevará a cabo la ceremonia es todavía un misterio, aunque lo que está claro es que es un entorno muy simbólico para la novia, ya que siempre ha estado muy vinculada con sus raíces catalanas. Aunque aún no se ha hecho pública la lista de invitados, recientemente la presentadora de Espejo Público señaló que no iba a ser una boda pequeña, dando a entender que reunirá a un gran número de personas para que sean testigos de su amor. Dada su larga trayectoria en televisión, Susanna mantiene estrechas amistades con muchos rostros conocidos, por lo que se espera la llegada de multitud de nombres VIP.

Susanna Griso y Luis Enríquez. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que será la segunda vez que Susanna Griso pase por el altar. La presentadora ya estuvo casada anteriormente con Carles Torras, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio y con quien tiene tres hijos en común. En 2020 decidieron tomar caminos por separado y a día de hoy, después de un corto noviazgo con Afán de Ribera, Susanna ha encontrado el amor de la mano de Luis Enríquez.