Susanna Griso se ha soltado la melena en su última aparición pública. Al más puro estilo Tony Manero en Fiebre de sábado por la noche, la presentadora ha lucido un look de lo más ochentero protagonizado por los brillos y los flecos. Hace unas horas que la comunicadora acudió a una alfombra roja en la que dio cuneta de su despertar personal. Acostumbrados a la sobriedad de sus estilismos, la periodista se ha permitido ciertas licencias en esta ocasión. Una imagen que nos gusta y mucho.

El look más fiestero de Susanna Griso

Desde que debutara en televisión, Griso siempre ha preferido que sus looks pasen desapercibidos y que sean las noticias las protagonistas de su programa. Sin embargo, cierto es que para outfits de oficina, la presentadora es un espejo en el que mirarse. Generalmente, en su armario, predominan los trajes de chaqueta, los pantalones palazzo y los chalecos waistcoat. Sin embargo, en esta nueva era, la periodista ha decidido salir de su zona e confort.

El último look ochentero de Susanna Griso. (Foto: Gtres)

Es sabido que la moda es una forma de expresión. Susanna irradia luz en este dulce momento de su vida, que le sonríe en todos los aspectos. En las últimas horas, Griso ha aparecido con un look con el que ha acaparado todas las miradas y los focos. La comunicadora ha lucido un estilismo protagonizado por una chaqueta de brillos y flecos. Una prenda al alcance de cualquier ciudadano a pie de Zara -cuyo precio es de 49,95 euros- que eleva cualquier outfit. De hecho, la comunicadora ha combinado esta capa con una falda gris corta de brillos y una camiseta satinada. En cuanto a los complementos, ha optado por unos sutiles pendientes largos.

Un look que nada tiene que ver con los que lució en su presentación en la pequeña pantalla. Tanto en su programa, como en otras ocasiones, la periodista siempre ha optado por outfits mucho más discretos. De hecho, Susanna es un espejo en el que mirarse también a la hora de lucir trajes de tipo boyfriend -como ocurrió en su última intervención en El Hormiguero-.

El contraste de estilos de Susanna Griso en sus dos últimas apariciones públicas. (Fotos: Gtres)

Sin embargo, este último look nada tiene que ver con el que llevó recientemente la conductora de Espejo Público cuando recogió el premio Antena de Oro 2025. Para esta ocasión, la catalana lució un traje mucho más sobrio de tweed con estampado de pata de gallo en blanco y negro al más puro estilo Chanel y que es perfecto para una comida navideña.

Sin embargo, sí que es cierto que en los últimos años ha cambiado radicalmente su imagen. Más allá de sus looks, la comunicadora -desde el 2014-, también luce una melena muy distinta. Tras muchos años con pelo corto, ahora la presentadora lo lleva mucho más largo. Una prueba que demuestra que está en otro momento de su vida y que sigue las tendencias de cada década.