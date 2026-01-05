El nacimiento de Mariana, la hija pequeña de María Pombo y Pablo Castellano, ha desatado los rumores de un posible embarazo de Lucía, la mayor de las hermanas Pombo. Desde que se casara con Álvaro López Huerta, ha sido recurrente que a la piloto le pregunten acerca de la maternidad, un asunto del que ha hablado abiertamente. En un principio, la también creadora de contenidos barajó la posibilidad de no traer al mundo un bebé, ya que estaba completamente centrada en su profesión. Sin embargo, con el paso de los años, ha desvelado que su proceso para quedarse embarazada no ha sido del todo fácil.

Las palabras de Pablo Castellano que han hecho saltar las alarmas

La salida del hospital de María Pombo y Pablo Castellano junto a su pequeña Mariana era de lo más esperada. Cada vez que la influencer ha dado a luz a uno de sus hijos no ha dudado en pararse con la prensa para presentar al recién nacido, como ha ocurrido también en esta ocasión tras su parto «soñado».

María Pombo a la salida del hospital junto a Mariana. (Foto: Gtres)

Sin embargo, las redes sociales no han tardado en darse cuenta en un detalle. Tras las palabras de María, Pablo ha hecho el recuento de los nietos que hay en su familia política y, en lugar de decir seis -los tres hijos suyos más las tres niñas de Marta Pombo con Luis Zamalloa- ha dicho siete. Aunque la creadora de contenidos ha insistido en que eran seis, su marido ha dicho que eran siete, por lo que muchos usuarios han apuntado que el empresario podría estar haciendo alusión a un embarazo de Lucía, lo que sumaría siete a la ecuación.

Los problemas de Lucía Pombo para quedarse embarazada

Lucía Pombo y su marido, Álvaro López Huerta. (Foto: Gtres)

Hace solo tres meses, la mayor de las hermanas Pombo se abría en canal para sincerarse sobre sus problemas para quedarse embarazada. Aunque Lucía también se dedica a redes, lo cierto es que siempre ha sido la más discreta del clan ya que además de ser influencer, es piloto. Esta fue una de las razones de peso por las que la primogénita de Víctor Pombo y Teresa Ribó decidió priorizar su carrera a la maternidad.

Sin embargo, hace unos meses, y tras compartir un colgante de una mamá pato, hizo saltar todas las alarmas sobre un posible embarazo que no tardó en desmentir: «Equipo, no estoy embarazada, no lo estoy. Ojalá lo estuviera, pero no lo estoy. He de reconocer que es un tema que me está costando. Precisamente hoy se lo estaba contando a mi hermana María. Ambas hermanas me están ayudando muchísimo. Hoy he ido al ginecólogo y el 100% de las personas que veo en mi vida están embarazadas. Y las veía y, es lo que le contaba a María, que me alegraba muchísimo pero la realidad es que en el fondo sentía un… ¿Por qué ella y yo no? Con el tema de redes, como soy la hermana mayor, están constantemente preñándome. Ahora que lo quiero empezar a buscar es un poco estresante que estén todo el día preguntándotelo».