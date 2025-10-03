Lucía Pombo se ha sincerado como nunca sobre su problema para quedarse embarazada. La mayor del clan, ha reaparecido en redes sociales para abrirse en canal y contar cómo se siente ante la imposibilidad de ser madre actualmente. A diferencia de sus hermanas, María y Marta -que tienen dos y tres hijos respectivamente-, la primogénita de Teresa Ribó y Víctor Pombo no ha sentido la llamada de la maternidad hasta mucho tiempo después. Sin embargo, en los últimos años, sus seguidores le han preguntado con frecuencia sobre la posibilidad de tener descendientes. Una duda que ha zanjado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de seiscientos mil seguidores.

Lucía desvela por qué no puede quedarse embarazada

Aunque al igual que sus hermanas también se dedica al universo 2.0, lo cierto es que Lucía siempre ha sido la más discreta del clan. De hecho, además de ejercer como influencer, también es piloto, por lo que gran parte de su tiempo está en un avión o lejos de casa. Esta fue una de las primeras razones por la que la mayor del clan decidió posponer la maternidad, ya que priorizó su carrera por encima de formar una familia con Álvaro López Huertas, su marido.

Las hermanas Pombo: Lucía, María y Marta. (Foto: Gtres)

Sin embargo, hace unos días compartió una imagen en la que mostraba un collar de un pato con su madre, hizo saltar todas las alarmas sobre un posible embarazo que no tardó en desmentir. «Equipo, no estoy embarazada, no lo estoy. Ojalá lo estuviera, pero no lo estoy», comenzó diciendo.

Fue entonces cuando Lucía decidió dar un paso al frente y desvelar cómo vive este tema desde que en el documental familiar confirmara que había comenzado un proceso para tener hijos: «He de reconocer que es un tema que me está costando. Precisamente hoy se lo estaba contando a mi hermana María. Ambas hermanas me están ayudando muchísimo». Además, la primogénita de Papín aprovechó la ocasión para contar cómo se sentía, ya que inevitablemente tiende a compararse con su entorno en este sentido: «Hoy he ido al ginecólogo y el 100% de las personas que veo en mi vida están embarazadas. Y las veía y, es lo que le contaba a María, que me alegraba muchísimo pero la realidad es que en el fondo sentía un… ¿Por qué ella y yo no?».

Su proceso de embarazo

Álvaro López Huerta y Lucía Pombo en su boda. (Foto: Gtres)

Desde que se estrenara el documental Pombo, uno de los asuntos que esta mediática familia ha abordado es el embarazo de Lucía, que siempre ha tenido cierta presión porque sus hermanas sí han tenido hijos. De hecho, su marido siempre ha mostrado una faceta muy paternal con sus sobrinos, lo que supuso que Lucía acudiera a la clínica que ha llevado las gestaciones de María y Marta.

Fue entonces cuando, por primera vez y ante las cámaras, la mayor de las Pombo habló de su miedo de ser madre: «Con el tema de redes, como soy la hermana mayor, están constantemente preñándome. Ahora que lo quiero empezar a buscar es un poco estresante que estén todo el día preguntándotelo».