Paz Padilla se defiende tras haber sido duramente criticada por sus paisanos: "La raspa no es nuestra"

Paz Padilla ha dado un paso al frente para zanjar la polémica en la que se ha visto envuelta desde hace días. La humorista y su hija fundaron una marca de ropa (No Ni Ná) caracterizada por usar una raspa de pescado como logo, un símbolo muy icónico de las localidades gaditanas de Barbate y Zahara de los Atunes. Hasta ahí todo iba bien. Pero ahora, varios comerciantes de las zonas mencionadas han confesado haber recibido mensajes por parte de la televisiva y de su hija por utilizar en sus negocios unos símbolos que consideraban muy similares al de su marca textil, llegando a prohibirles vender productos con dicho diseño, el cual estaba registrado para No Ni Ná.

La actriz había optado por el silencio en todo momento, aunque quien sí que habló fue su hija, Anna Ferrer, quien aclaró que dichas advertencias iban dirigidas a un negocio en concreto «que estaba utilizando unos productos con una raspa muy similar». Ahora, Paz también ha querido aclarar lo ocurrido y ha publicado un video en su perfil de Instagram para zanjar la polémica y compartir su punto de vista con todos sus seguidores. «Hago este video para dirigirme a todos vosotros, a nuestros gaditanos y a toda nuestra gente de Zahara de los Atunes y Barbate, que es lo que de verdad me importa», comenzaba a decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

«Lo único que me ha dolido de todo lo que ha pasado es que hayan calado mentiras y calumnias con la única intención de generar odio y dividirnos. Y sobre todo que alguien haya podido pensar que yo sería capaz de hacer algo que perjudique a mis raíces y mi gente», proseguía.

«Lo primero es que lo que no se puede hacer es que una mentira porque se repita mil veces se convierta en una verdad. La raspa no es nuestra y jamás hemos pretendido que lo sea. La raspa es de Cádiz. Y no sólo de Cádiz. Es un símbolo universal en muchísimos lugares de costa. Nosotras lo que defendemos es que cuando dimos vida a No Ni Ná creamos un diseño característico para nuestra marca. La raspa no se puede registrar ni patentar. Es un símbolo de bien cultural. Por eso es importante aclarar que no estamos registrando una raspa universal, si no un diseño específico de ella. Y únicamente para el sector textil y complementos», sentenciaba.

Anna Ferrer y Paz Padilla en un evento de No Ni Ná. (Foto: Gtres)

Explicaba que el diseño de cada negocio «se registra para evitar lo que les ha pasado justo hace una semana, que pueda confundirse». Mostrándose visiblemente molesta con que este tema se haya tratado en televisión, Paz también ha señalado que esto no se tiene que resolver en un plató sino en la oficina española de patentes y marcas. «Quien diga que yo he querido registrar la raspa, miente. Quien diga que yo he prohibido utilizar el símbolo de la raspa, miente. Pedimos no hacer uso de nuestro diseño específico», repetía.

«Llevamos con la marca 6 años. En Zahara ha habido y hay muchísimos comercios con diseños de raspas y jamás hemos dicho nada. Porque eran diseños diferentes. Cada uno el suyo, con su esencia y su historia. Pero no el mismo. […] Siempre he llevado Cádiz y a Zahara por bandera. He utilizado siempre todos los altavoces para dar a conocer este paraíso que tanto amo», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NO NI NÁ (@noninazhr)

Paz aseguraba que «es muy injusto que se intente sacar rédito mediático a costa de todo el trabajo, esfuerzo y sentimiento de toda una vida, a base de mentiras y calumnias» y que por ello, todas las informaciones falsas que se han expuesto gratuitamente contra ella y No Ni Ná serán «objeto de acciones legales para proteger mi derecho al honor». «Toda nuestra disposición para que todo esto se resuelva de la mejor manera posible. Y así ha sido desde el principio. Por nuestra parte no hay nada más que decir. A este juego mediático no voy a entrar», concluía.