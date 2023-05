Carmen Borrego estalla contra Terelu Campos a golpe irónico: «Yo también te quiero, gracias hermana»

Podría decirse que no ha sido la tarde más fácil de Carmen Borrego en Sálvame. A primera hora, el programa de las tardes de Telecinco adelantaba que eran muchas las informaciones que iban a salir a la luz sobre la hermana de Terelu Campos y que probablemente no le gustarían en absoluto. Algo que no ha hecho gracia a la hija pequeña de María Teresa, que se ha enterado además de que dos personas llevan mucho tiempo intentando entablar el contacto con ella sin tener éxito.

Por su parte, la colaboradora ha dejado entrever que no puede llegar a imaginar cuál es el asunto que estas misteriosas personas quieren tratar con ella, a lo que Terelu ha respondido sin piedad: «Carmen, van a estar y la protagonista eres tú. Igual es mejor que no hagas muchas preguntas, porque de las preguntas te pueden surgir más dudas». Algo que no gustaba en absoluto a la tía de Alejandra Rubio y así lo expresaba sin reparo: «Yo también te quiero Terelu, gracias hermana». Unas palabras que demostraban que a Carmen no le había sentado bien que su hermana fuera tan tajante con ella en un momento de tensión en toda regla.

Pero esto poco o nada parecía importar a la primogénita de María Teresa Campos, que refugiaba su postura en el hecho de ser colaboradora del espacio televisivo en cuestión: «Yo trabajo, independientemente de que me guste o no (…) Lo mismo si preguntas, te genera más dudas», continuaba, echando así leña a un fuego que ha marcado indudablemente el transcurso de la tarde: «Todos tenemos algo que ocultar o cosas que no nos gustan. Todos guardamos algún secretillo», indicaba, señalando así a su hermana y a la posibilidad de que tenga un secreto bien guardado que no ha salido a relucir hasta este mismo momento.

Pero sea como fuere, si algo tenía claro Carmen es que el tema en cuestión nada tiene que ver con algo familiar, sobre todo teniendo en cuenta que su relación con su hijo está un poco rota y que siempre ha tenido la esperanza de arreglarla: «Soy tan tonta que he pensado algo que no va a ocurrir», sentenciaba, haciendo referencia a la enemistad que posee con José María Almoguera a consecuencia de unos polémicos audios de su nuera, Paola Olmedo, que dinamitaron el vínculo maternofilial entre ellos por completo. Algo que ha mantenido en vilo a la colaboradora hasta este preciso instante, creyendo que estaba muy cerca de sus manos la opción de darse una segunda oportunidad con su hijo y de dejar atrás los rifirrafes ahora que su madre, María Teresa, necesita más cariño que nunca al permanecer alejada del foco mediático y plenamente centrada en su estado de salud, el cual es toda una incógnita ya que sus allegadas prefieren mantenerlo en el más absoluto hermetismo.