El emotivo mensaje de Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez en su peor momento

Sálvame, y por ende Jorge Javier Vázquez, no pasan por su mejor momento. Era hace tan solo unas semanas cuando se daba a conocer la cancelación del programa de las tardes de Telecinco de manera definitiva, apostando la cadena de Fuencarral por dar un giro de 180 grados a su programación y dejar esa franja horaria en manos de Ana Rosa Quintana. Algo que no sentaba especialmente bien ni a los colaboradores de Sálvame ni a su maestro de ceremonias, que se ha ausentado de los platós de televisión por tiempo indefinido.

En primer lugar, sus compañeros hacían referencia a una baja temporal a consecuencia de un problema de salud del que no desvelaban más detalles. Sin embargo, con el paso de los días la ausencia del de Badalona en Sálvame y en Supervivientes ha ido haciéndose más notoria, razón por la que el propio periodista se veía obligado a hacer uso de sus redes sociales para expresar su deseo de «parar» profesionalmente «para cuidarse»: «El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’», escribía. Un mensaje que era apoyado por muchos de sus compañeros de profesión y con el que el comunicador dejaba entrever que no está dispuesto a seguir con su trayectoria laboral, al menos por ahora y teniendo en cuenta los baches que ha ido afrontando y que han llegado a poner su puesto de trabajo en jaque.

Es por ello que, teniendo en cuenta todo lo acontecido en las últimas semanas, Belén Esteban ha tomado la palabra en Sálvame para dedicar unas emotivas palabras a su amigo para pedirle que esté presente en el último día de programa: «Todos te necesitamos. Esto va para ti, Jorge Javier. El día 23 acaba Sálvame, el programa del que tú y yo y nuestros compañeros tenemos que estar muy orgullosos», comenzaba explicando, para después ensalzar el éxito del espacio de las tardes de Telecinco: «Hemos tenido muchas críticas, pero cuando hacíamos un 20 y un 30 no había cojones a meterse con nosotros. Ahora, todo el mundo nos critica», continuaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex de Jesulín de Ubrique aprovechaba para agradecer las cosas «tan bonitas» que Jorge Javier le ha dicho de manera privada: «No lloro de pena, lloro de alegría, Sálvame acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas… Pero el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos», zanjaba.