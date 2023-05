Kiko Matamoros causa baja repentina en ‘Sálvame’ y sabemos el porqué

Apenas quedan unas horas para que tenga lugar la boda entre Marta López Álamo y Kiko Matamoros, y sin embargo, ambos ya han protagonizado una serie de movimientos clave. Y es que, mientras que la influencer ha enseñado sin reparo alguno su vestido nupcial en la portada de una conocida revista, el colaborador ha optado por ausentarse de Sálvame de manera repentina.

Una baja de última hora que ha sorprendido a todos sus compañeros, que han aprovechado el inicio del programa de las tardes de Telecinco para reunirse en la zona central del plató y hablar sobre el asunto, tomando la palabra Terelu Campos: «Hoy Kiko estaba puesto en la pizarra de colaboradores y debería haber venido a trabajar. Ayer a última hora de la tarde, de forma repentina, comunicaba a la dirección del programa que ni hoy ni mañana se sentará en esta silla», comenzaba explicando, calificando la ausencia del ex de Makoke como una «inesperada y extraña decisión».

Pero lo cierto es que el silencio de Matamoros podría tener un porqué claro, y así se lo ha hecho saber Adela González a la audiencia al señalar la portada de Lecturas como principal culpable, ya que la ex del tertuliano ha acaparado todo el protagonismo, dejando en un segundo plano a su prometida vestida de blanco: «Kiko pensaba que la portada sería su prometida, vestida con el traje, pero le ha robado todo el protagonismo Makoke. La ex de Matamoros ha medido muy bien los tiempos y ha destrozado la exclusiva», comentaba, añadiendo que la colaboradora de Fiesta ha «conseguido desplazar a Marta López Álamo y convertirla de un plumazo en una novia segundona».

No obstante, cabe destacar que el padre de Laura Matamoros no ha querido dejar del todo de lado a su programa, motivo por el que ha irrumpido por vía telefónica para admitir su dolor por lo acontecido: «Estoy cansado de estar siempre, de ser la percha de su existencia mediática. Como no lo puedo evitar, resignación cristiana», comentaba al espacio televisivo, visiblemente molesto, para después lanzar un dardo definitivo a la que fuera su compañera de vida cuando ésta ha asegurado sentirse aliviada por el fin de Sálvame: «Me extraña, porque cuando han ido a sentarse a Sálvame y a cobrar no le parecía tan mal». Unas palabras con las que demuestra que la guerra entre ellos sigue abierta pese a que su mente está focalizada en darse el «sí, quiero» con su novia.

Sea como fuere, quedan menos de dos días para que el padre de Anita Matamoros y su pareja comiencen su camino al altar bajo la atenta mirada de sus seres queridos y de los medios de comunicación, llevando a cabo después una celebración con todos ellos en el Hotel Ritz de Madrid, caracterizado por ser uno de los más lujosos y exclusivos de la capital.