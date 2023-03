El nuevo rostro de Makoke tras la cirugía revoluciona la Red

Makoke ha reaparecido este domingo, 5 de marzo, en el plató de Fiesta. Programa conducido por Emma García y para el que colabora. Lo ha hecho luciendo su nueva imagen, ya que se ha sometido a un retoque estético. Pero, ¿de qué se trata? La ex mujer de Kiko Matamoros se ha sometido a un rejuvenecimiento facial. “Es un rejuvenecimiento facial de cuello y parte inferior de la cara”, indicó en un primer momento hace unos días en el espacio del que forma parte.

Una vez ya algo más recuperada ha querido mostrar cómo está yendo su posoperatorio. Muy sonriente ha hecho su aparición estelar agradeciendo en todo momento a sus compañeros los piropos que le han dedicado. Pese a que ya han pasado unos días de la intervención, no será hasta dentro de otros tantos cuando se puedan ver los resultados definitivos de su paso por el quirófano, ya que, por ahora, tiene la cara hinchada.

Pese a eso, Makoke ha asegurado que está “muy contenta” con el resultado y ha querido recalcar que “el momento ideal es dentro de tres meses cuando se asiente todo, en mes y medio ya se verá mejor, la verdad que todavía tengo mucha inflamación. Ha explicado también que ya no tiene nada de molestias, que solo las tuvo durante 48 horas y que, ahora, lleva una vida normal.

Caos en la Red

Ante este cambio de Makoke se ha producido una gran polémica en la Red. La contertuliana ha compartido una fotografía de su cambio y los comentarios no han tardado en llegar. Muchos de ellos apuntan a que la estampa cuenta con algún filtro.

«No pareces tú, lo siento», «Deberías quitar los filtros y el maquillaje para ver el verdadero resultado», «Esta quiere tener 20 años toda la vida y está todo los meses pinchándose. No admiten que los años pasan», «Para enseñar los resultados no te pongas un filtro», han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido Makoke, que pese a las críticas recibidas no se ha pronunciado al respecto.

Quien ha querido lanzarle un piropo 2.0 ha sido Marta López. «Estás impresionante, sin cambiar nada tu cara, tu gesto, pero tersa como una niña, estás preciosa», ha indicado su compañera y amiga.

El retoque de Makoke

«Me han cortado piel, es como cortar, y pegar. Se recorta algo de la flacidez del cuello y en la mandíbula, los cogotes de merluza que los llamo yo, y te los suben un poquito para reforzar los pómulos», aclaró Makoke en Fiesta el pasado fin de semana. «Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva también. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante», explica Makoke. «Me han cortado desde la oreja hacia abajo», añadió.