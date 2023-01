Así es la manicura francesa de cristales que lleva Makoke y puedes combinarla con tus mejores looks este año

En cuestión de tendencias en uñas, la manicura francesa no pasa de moda. Y a esta le podemos añadir muchas más cosas. Por esto triunfa en las redes sociales (y fuera de ellas), la manicura francesa de cristales que lleva Makoke.

Es la envidia de todas, que en los salones de belleza está de moda y se estila. La cosa es bien fácil, se tata de aplicar cristales de diversos colores, que además puedes combinar con tu ropa.

Cómo es la manicura francesa de cristales

La llevan las influencers y da ese toque distinto y de color para embellecer todavía más las uñas. De forma que, si le das un color algo más claro, neutro y nude, verás como estos cristales resaltan todavía más y las uñas estarán irresistibles. Listas para mostrarlas más.

En este caso, la colaboradora de televisión, Makoke, lleva las uñas muy arregladas gracias a la firma de manicuristas Nails Factory.

Lo que queda especialmente bien y llama la atención son los cristales que se quedan en la parte del borde de la uña.

Es entonces cuando los cristales pueden ser de diversos colores. si te decantas por un azul Klein, entonces puedes ponerte un vestido del mismo color y verás cómo la uña destaca mucho más.

Manicura con strass

Estas uñas a la moda pueden combinar también con vaqueros strass, con aplicaciones por todo el pantalón que así brilla. Es un diseño bien sencillo, que gusta a todos y que puedes hacer primero en el centro de belleza y luego comprar de estas que se pegan (pero de calidad para que duren) de diferentes tonos y brillantes.

Hablamos del nail art strass, una estupenda técnica que deja entrever unas preciosas piedras distintas que se aplican en las uñas.

Debes siempre aplicarlas cuando el esmalte que te has aplicado esté seco. Asegúrate de que sea así porque si no, será un completo desastre, y tendrás que volver a pintar la uña.

Luego poner el cristal con un poco de pegamento, luego hay que esperar algunos minutos, aplicar brillo top coat en la uña y verás como los brillantes no se desprenden. Aunque lo puedas hacer tú en casa, lo mejores es antes poder preguntar en el centro adecuado para que enseñen cada paso para que luego ya lo sepas hacer tú, si no será siempre algo un poco raro, y lo que puede parecer sencillo, sea algo que no luce nada.