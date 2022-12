Kiko Matamoros aclara que Makoke no está endeudada por su culpa

Kiko Matamoros ha vuelto a Sálvame, aunque no lo ha hecho de la mejor manera, pues nada más llegar tuvo que enfrentarse a varias críticas de sus compañeros por no haberse reincorporado al trabajo el día que estaba previsto, es decir, el pasado 20 de diciembre. Además, durante el programa estalló contra la que había sido su mujer durante más de 20 años, tras las acusaciones que hizo sobre él en Sábado Deluxe.

El colaborador de Sálvame se fue junto a su novia a Dubái durante un mes, para acompañarla en sus proyectos profesionales. Algo que no ha gustado mucho al resto de los presentes en el programa, al haber tardado dos días más de los previsto en acudir. La tranquilidad del plató no tardó ni un segundo en desvanecerse nada más pronunciar el nombre Makoke, quién había asegurado que Kiko le había dejado una deuda muy difícil de pagar.

Makoke está lista para contar toda la verdad y hablar de Kiko Matamoros. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/2BGA7CYpZO — Show España (@ShowEspana) December 16, 2022

“Estoy harto de escuchar a esta señora que debe un millón de euros a Hacienda porque yo le he derivado la deuda. Yo no soy el ministro de Hacienda, ni el presidente del Tribunal Supremo, ni nada por el estilo”, comenzaba diciendo muy enfadado. “Yo no tengo ninguna responsabilidad en la derivación de la deuda. Me hubiera gustado que en el polígrafo se le hubiera preguntado si miente cuando afirma públicamente que la casa de La Finca de Majadahonda la ha pagado ella. Hacienda le deriva la deuda porque hace una investigación y descubre que el 99% de los pagos los he hecho yo, no ella”, aclaraba Kiko Matamoros, de manera contundente.

¡Atención! ¡Mientras Kiko Matamoros anuncia su boda con Marta desde Dubai…Mañana Makoke se somete al poliDeluxe! ¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/JEXU23edbw — Deluxe (@DeluxeSabado) December 16, 2022

Según este, ha llevado el peso de la familia durante todos estos años, además ha querido recordarle que ella tiene dos casas por lo que no le da ninguna pena: “Dijo que estaba en una especie de estado de necesidad y que no se iba de la casa por eso. Ella tiene dos casas, te pueden echar de una y te vas a la otra”, aclaraba de manera muy tajante.