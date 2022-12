Kiko Matamoros se defiende de Makoke: «En mi vida me han puesto una orden de alejamiento»

El pasado martes, los espectadores de Sálvame pudieron ver las primeras declaraciones de Kiko Matamoros, en directo, tras el paso de Makoke por Sábado Deluxe. El colaborador ha aprovechado la ocasión para desmentir todas las declaraciones que su expareja realizó en el programa, tan solo unos días atrás.

Para comenzar, Kiko Matamoros reconoció a sus compañeros sentirse “muy triste”. A pesar de todo, quiso dejar algo claro: “No vi el programa, por lo que no estoy enfadado con ningún compañero”. Eso sí, conocía las preguntas que hicieron a su exmujer y quiso desmentir todas y cada una de las respuestas que ésta dio.

“El único interés que tengo en este momento es decir que a mí en mi vida se me ha puesto ninguna orden de alejamiento, ni se me ha condenado por violencia de género”, expresó Kiko Matamoros a sus compañeros de Sálvame. Es evidente que, antes que hacer cualquier tipo de declaración, quiso dejar esto muy claro.

Kiko Matamoros pide que se muestre documentación y que se deje de «envenenar» en su contra #yoveosálvame

“Es cierto que sí se solicitó por parte de mi expareja por una denuncia que había formulado por amenazas”, comenzó explicando el tertuliano. Acto seguido, fue más allá: “Esto se vio en sede judicial y ella en la denuncia había indicado que había sido objeto de insultos, desprecios, etc. La fiscalía llamó a declarar a su hijo, porque ella lo ponía como testigo”.

Es entonces cuando Kiko Matamoros afirmó que el hijo de su expareja había confirmado que no había presenciado nada y que, además, su madre le había dicho lo que tenía que decir. Por si fuera poco, el colaborador ha querido desmentir las declaraciones de Makoke en Sábado Deluxe: “Es todo falso e indignante”.

“Temas de esta gravedad no estoy dispuesto a asumirlos, porque no quiero que me quemen en la Plaza Mayor, que es lo que va a pasar en unos días si esto no se aclara de una vez”, espetó. Por si fuera poco, fue más allá: “Esta productora tiene abogados y tiene información suficiente como para saber mis retenciones. Y las puedo demostrar yo mismo”. Jorge Javier Vázquez propuso a su compañero llevar, el próximo día, las preguntas que él habría hecho a su exmujer.