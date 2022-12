‘Sábado Deluxe’: Makoke desvela cuál es su mayor miedo respecto a Kiko Matamoros

Makoke fue una de las protagonistas de la última entrega de Sábado Deluxe. La ex mujer de Kiko Matamoros accedió a someterse al polígrafo de Conchita, para demostrar que nunca ha mentido en la guerra que mantiene desde hace años con su ex marido.

Nada más pisar el plató, Makoke aseguró no tener ningún tipo de miedo a represalias por parte de Kiko. «Estoy muy empoderada. No vengo porque no esté Kiko, de hecho sé que viene esta semana», aseguró la colaboradora antes de responder a las preguntas del polígrafo.

Entre otras cosas, el polígrafo desveló que el mayor miedo de Makoke es que Kiko Matamoros decida escribir sus memorias. La colaboradora confesó que le da terror que cuente cosas de ella que le hagan mucho daño: «Dejaré de hablar de él cuando deje de hablar de mí», aseguró en Sábado Deluxe.

Makoke planta cara a Kiko Matamoros y destapa sus mentiras 📺 https://t.co/1zZaKJjZn5 — Deluxe (@DeluxeSabado) December 18, 2022

Por otro lado, Makoke se sinceró sobre la deuda que tiene con Hacienda derivada de Kiko: «Yo tengo todo embargado y hago tetrix para vivir lo mejor posible. Yo no me quejo porque considero que soy una privilegiada. No puedo hablar de ese tema porque está judicializado. Estoy deseando que todo pase para contarlo».

La colaboradora también se sinceró sobre su aspecto físico y sobre cómo lleva el paso de los años. «¿Estás obsesionada por evitar aparentar la edad que tienes?», le preguntó Jorge Javier Vázquez, no obstante ella lo negó y el polígrafo determinó que estaba mintiendo.

«A ver, obsesionada… Me cuido desde los 20 años y una va cumpliendo años y le gusta estar bien. Me hago mis cosas. Estoy obsesionada con el deporte y con cuidarme», comentó «Me hago cosas para las arrugas y tal. Mi bótox, mis hilos tensores… Pero no ha sido una obsesión. Sobre todo hago deporte. Hago una hora de deporte entre cinco y seis días mínimo a la semana», añadió la colaboradora.