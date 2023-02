Marta López, destrozada tras la muerte de su padre

Marta López no gana para disgustos. Si el pasado mes de agosto su corazón se rompió tras poner punto final a su relación con el policía -con quien llevaba un año compartiendo la vida- ahora un nuevo revés ha ensombrecido su felicidad. La colaboradora de Telecinco ha perdido a su padre, Teyo López, después de luchar durante mucho tiempo contra una dura enfermedad.

Así lo ha comunicado ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha querido rendirle un homenaje de lo más personal. «Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje, papá», ha escrito junto a una fotografía antigua del que ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Durante estos meses, Marta López ha estado muy preocupada por la salud de su padre, aunque no ha querido comunicarlo de forma pública, pues han sido varias la veces que su progenitor ha tenido que ser ingresado por una complicación en su estado anímico. Fue el pasado mes de noviembre cuando la ex concursante de GH VIP hizo saltar todas las alarmas al publicar una fotografía en la que decía: «Las noches en los hospitales se hacen eternas, pero bueno, todo va bien, así que contenta». Pese a que en ese momento no quiso entrar en detalles, tiempo después se pudo saber que su padre no estaba atravesando sus mejores momentos anímicos.

Tan solo un mes antes, la colaboradora dio un detalle de la etapa tan difícil que estaba atravesando, con una fotografía dando la mano a Teyo acompañada de un texto dirigido a su pareja: «Amor muchas gracias por haberme llevado a ver a la Virgen de Covadonga y sacarme un ratito del hospital. Mañana vamos a rezarla, ¿vale?». Y así fue, a la mañana siguiente, la pareja volvió a la ermita para rezar a la imagen religiosa, a quien la televisiva dio las «gracias» por su ayuda.

Además, hace unos meses, la colaboradora también quiso mandarle un mensaje desde Ya es mediodía en un intento de mostrarle su apoyo a pesar de la distancia: «Papá, que nos estás viendo desde el hospital, un besito. Que te quiero mucho, campeón». Y, justo a principios de año, Marta volvió a compartir una imagen mostrando el complicado estado de salud de su progenitor: «Ánimo, campeón. Sabes que yo heredé tu fuerza». Ahora, la de Navalmoral de la Mata ha hecho público su fallecimiento a través de sus redes sociales, recibiendo así el apoyo de múltiples rostros conocidos de la televisión.

Aunque Marta López es un rostro muy conocido de la pequeña pantalla, su padre siempre se ha querido mantener en un discreto segundo plano. La primera vez que apareció en la televisión fue en 2020, durante La última cena, para felicitar a su hija por los platos que había elaborado y mandarle un mensaje lleno de cariño, en el que también nombró a Kiko Hernández: «Para nosotros, eres de la familia. Eres el padrino de uno de nuestros nietos y estás en la familia, quieras o no». En todos estos años, han sido pocas las veces que Teyo ha hecho una breve aparición en algún programa de televisión, aunque la más destacada fue la de 2021 en Supervivientes, cuando llamó a su hija para mandarle todo su apoyo después que esta fuese expulsada del programa.