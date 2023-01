Este famoso exconcursante de Gran Hermano destapa al programa: «Nunca hubiera ido»

El cejas es un famoso exconcursante de Gran Hermano que destapa al programa, ha contado uno de los secretos más desconcertantes de este espacio televisivo. La realidad de Gran Hermano solo la conocen aquellos que han pasado por esta experiencia. Más allá de lo que se ve desde casa, esa tensión entre distintos concursantes o las galas. Hay una convivencia y un día a día que no es nada fácil de sobrellevar. El cejas le ha contado a un famoso streamer, de qué se arrepiente en su vida es de haber participado en Gran Hermano por ese curioso motivo.

Gran Hermano: Famoso exconcursante destapa al programa

Uno de los secretos del programa Gran Hermano ha salido a la luz. Gracias al concursante conocido como El cejas nos hemos puesto en la piel de alguien que participa en este programa y quizás lo ve por primera vez. No debe ser nada fácil entrar en un reality de este tipo, especialmente si nunca lo hemos visto.

Arrepentirse de presentarse al castin, entrar y ver cómo funciona Gran Hermano y la repercusión que tiene, es algo que ha conseguido este personaje famoso. Este hombre ha dado su versión de lo que vivió en un programa que ya lleva unas cuantas emisiones, por lo que parecerá que todo el mundo lo conozca, pero quizás no es así.

No todo el mundo ha visto todas las ediciones de Gran Hermano y quizás alguno no sepa ni cómo funcione. Este programa pone a prueba a todo ser humano. Unas personas que no se conocen de nada son encerradas en una casa transmitiendo su día a día en directo de forma excepcional llegan las galas.

Nadie lleva reloj, ni tampoco habrá relojes en la casa quedarán totalmente aislados del paso del tiempo y de las circunstancias que pasan fuera. Están obligados a convivir de forma totalmente forzada. Para personas como El cejas que no pasaban mucho tiempo en casa, estar encerrado ya es algo que le costó de asimilar.

Para más motivo de tensión, el hecho de que no tengan reloj ya es algo que cuesta de asimilar. Viven en un tiempo marcado por los ritmos vitales de varias personas, el hambre les señala las comidas y el sueño la hora de dormir, pero en ningún momento saben la hora que es. Es una de las normas del programa.