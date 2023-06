Dos años sin Mila Ximénez: los momentos más épicos de la televisiva

El mundo de la televisión y la prensa rosa enmudeció el 23 de junio de 2021 cuando Telecinco anunció la muerte de uno de sus rostros más emblemáticos: Mila Ximénez. Tras un año luchando contra un cáncer de pulmón, la colaboradora de la cadena de Fuencarral se despedía de la vida en la intimidad de su hogar y rodeada de sus seres queridos.

La ex concursante de GH VIP fue una de las televisivas más queridas de la pequeña pantalla, con un gran recorrido en la prensa rosa durante el cual supo meterse a la audiencia en el bolsillo. Hoy, dos años después, como homenaje, recordamos sus momentos más icónicos. Una gran comunicadora que siempre dio mucho juego y más que ganas de reír.

Mila Ximénez y Antonio David en ‘GH VIP’ / Mediaset

Su mítica croqueta

Si algo ha caracterizado siempre a Mila eso ha sido su croqueta. «Esto es para que, en el 2015 en el que vamos a entrar, nos riamos un poquito más», dijo en 2014 antes de lanzarse al suelo y rodar. Desde entonces, se convirtió en un gesto habitual para celebrar. Da igual si había que hacer la croqueta por el beso entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet o para enseñarle a una seguidora a rodar, la colaboradora siempre acababa en el suelo.

Mila Ximénez y Rafa Mora firman la paz haciendo la croqueta doble 🤣🤣 https://t.co/IwTr77T4sH pic.twitter.com/qrUwzR85p4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 1, 2019

Sus fobias

Aunque Mila siempre demostraba alegría, también tenía sus pequeñas fobias escondidas. En 2019, después de que Belén Esteban pasase por el altar, el plató de Sálvame se inundó de globos para homenajear la boda del año. Y a Jorge Javier no se le ocurrió una idea mejor que explotarlos, algo que provocó el miedo y enfado de su compañera. «¡No puedo soportar que un globo explote! Me dan pavor», dijo mientras salía corriendo del plató. Una fobia de la que la televisiva desconocía su origen, pero que provocó las carcajadas en el set, a lo que el presentador respondió: «A lo mejor es por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial».

Mila Ximénez y su fobia a los globos / Telecinco

Su concurso en ‘GH VIP’

Pero, la colaboradora se dejó conocer a fondo tras su paso por el reality en el que forjó una estrecha amistad con ‘El Cejas’. Allí se vio la cara más desconocida, humilde y humana de Mila, que en numerosas ocasiones quiso abandonar la experiencia, pero luchó hasta el final. Fue en 2019 cuando se estrenó como concursante de GH VIP 7, siendo una de las primeras en llegar a la casa de Guadalix de la Sierra. «Tanta pasión no me sienta bien. Voy a hacer una cosa: no voy a practicar sexo en la casa. Me voy a castigar. No puedo estar todo el rato hala, hala, hala», dijo entre risas.

Mila Ximénez y El Cejas en ‘GH VIP’ / Telecinco

Pero su humor pronto se truncó cuando su amigo y compañero, Jorge Javier, le dijo que para entrar en la propiedad tenía que hacerlo como un gato. «Esto es una mierda. Ya entro cabreada y a la mierda el concurso. Es una ridiculez. No me voy a joder la espalda. Sabía que no tenía que haber hecho esto. No voy a entrar por la puta gatera. No voy a entrar reptando», unas palabras que provocaron la risa en todo el plató, coronando a la televisiva desde el primer día como la mejor concursante de la casa.