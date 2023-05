¿Qué misteriosa enfermedad tiene María Teresa Campos?

Cada vez hay más problemas dentro de la familia Campos. Carmen Borrego se ha ido de la lengua y ha confirmado que su madre está atravesando una situación muy delicada. María Teresa Campos lleva mucho tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla y nadie sabe qué le pasa realmente. Carmen, en un intento desesperado por eliminar los rumores, ha cometido un error. Ha dado demasiado datos sobre la enfermedad de la presentadora y Terelu Campos se ha molestado.

“Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca pero ahora mismo la tenemos y nos conoce”, ha comentado la colaboradora de ‘Sálvame’. “Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado”. Estas palabras no le han sentado bien a Terelu Campos, quien considera que su hermana ha cruzado los límites.

Una enfermedad misteriosa

Terelu Campos se ha molestado con Carmen Borrego. Cuando escuchó lo que estaba contando se puso en contacto con ella porque consideró que eran datos que pertenecían a la intimidad de María Teresa Campos. Pero no podemos olvidar que la madre de Alejandra Rubio fue la primera en decir que la presentadora “estaba enferma”. De hecho rogó que la prensa no le hiciera más fotos porque “ya no es la que era”. Carmen ha ampliado los datos, pero tampoco ha destapado ningún secreto. Asegura que lo único que pretendía hacer era darle normalidad al tema.

Dar normalidad a un asunto tan delicado es complejo. Terelu y Carmen saben cómo funciona la prensa del corazón, por eso son tan precavidas. María Teresa es historia y quieren que el público le recuerde como una estrella, por eso están protegiendo su intimidad. Terelu Campos asegura que ella le pondría nombre a la situación, pero no quiere que “el morbo” se convierta en el nuevo enemigo de su madre porque ahora necesita estar tranquila y distanciada del conflicto.

María Teresa Campos, al margen de los nuevos problemas

María Teresa Campos, según ha contado Carmen Borrego, sigue insistiendo en que quiere volver a la televisión. La colaboradora insinúa que su madre no es consciente de lo que ha pasado, por eso le pide que hagan escaletas cada vez que le visita. Una escaleta es una lista con los contenidos de un programa. No puede ser. María Teresa nunca volverá, al menos eso es lo que dice Terelu. De hecho está apartada de todo y no conoce los nuevos problemas. No sabe que Carmen no se habla con su hijo José María desde hace 7 meses.

¿Puede salir a la calle?

Sí. María Teresa sale a la calle acompañada de Gustavo, su conductor y hombre de confianza, pero no se baja del coche. En su casa tiene a dos personas de servicio, una ha entrado nueva y se dedica exclusivamente a cuidarla. Terelu reconoce que cada vez está más vulnerable y Carmen admite que tienen miedo a que deje de reconocerlas. El público ya ha sacado sus propias conclusiones.