Las declaraciones más espeluznantes sobre María Teresa Campos

La familia Campos vuelve a estar unida. Se han reunido y han prometido que todos remarán en el mismo sentido: quieren proteger a la matriarca. María Teresa Campos, según han contado sus hijas, está atravesando en una situación delicada y necesita estar apartada de los focos. Terelu Campos considera que los reporteros que se atreven a hacerle fotos cuando sale a la calle le están faltando el respeto. “¿De verdad merece la pena humillar y vejar a una persona que ha sido un referente en la televisión?”, pregunta en un tono bastante serio. Está haciendo todo lo posible para proteger a su madre.

La verdadera salud de María Teresa

Terelu Campos está cansada de esquivar la pregunta y ha decidido hablar muy claro sobre lo que está pasando. Ha dado unas declaraciones muy contundentes que dejan poco espacio a la imaginación. “Mi madre ya no es lo que era”, ha dicho exactamente. La presentadora se ha mantenido un tanto prudente, pero su hermana Carmen Borrego ha entrado en detalles. Ha desvelado en ‘Sálvame’ que María Teresa Campos está atravesando una situación vulnerable. No le ha puesto nombre a la enfermedad por respeto, pero lo que ha dado a entender es evidente.

“Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca pero ahora mismo la tenemos y nos conoce”, ha empezado diciendo Carmen. “Todo el mundo sabe que mi madre no está bien y habrá un momento en la que ya no nos reconozca”. Confiesa que le está resultando muy duro no poder contar con sus consejos: ya no está en sus plenas facultades. “Es duro cuando sabes que tienes un problema y no puedes llamar a tu madre”.

La presentadora está confundida

María Teresa Campos no está bien, tal y como han contado sus hijas. Terelu Campos ha desvelado que no puede hacer nada sin ayuda, ya no toma sus propias decisiones. Carmen ha ido un paso más allá y ha desvelado que María Teresa sigue confundida. No termina de centrarse. Piensa que va a regresar a televisión. “Yo he trabajado mucho con ella. Cuando voy a su casa es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y yo ya no sé qué inventarme”. Borrego ha definido el mal de su madre como “una maldita enfermedad”.

María Teresa Campos no recibe visitas

Jorge Javier Vázquez ha confesado que “ha ido todo muy rápido” y cuando ha querido visitar a María Teresa ya era tarde. Asegura que entiende que sus hijas no quiera que reciban visitas. Están intentando protegerla. No quieren que se filtre información. “Le he dicho ‘Jorge quiere venir a verte’ y me ha dicho ‘mejor charlamos en un plató de televisión’”, ha contado Carmen Borrego con una gran pena. María Teresa Campos no se ubica, sigue creyendo que todo sigue igual.

«Al principio te enfadas y cabreas porque no sabes como actuar como en un ictus o un infarto. Cuando entramos en enfermedades neurológicas no sabemos ninguno. No sabemos cómo tratar a esas personas», ha contado Carmen Borrego en ‘Sálvame’. A la colaboradora también le ha acostado asumir lo que le está pasando a su madre.