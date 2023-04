Preocupación máxima por la salud de María Teresa Campos: su familia, rota de dolor

Terelu Campos ha estallado y ha contado toda la verdad sobre su madre. María Teresa Campos lleva un tiempo apartada de los medios de comunicación y en los últimos meses circulan rumores que han hecho saltar todas las alarmas. Hay quien dice que solamente sale de casa para montarse en un coche y dar un pequeño paseo por la mañana. En ocasiones ni siquiera hace ese esfuerzo porque está muy débil, al menos eso es lo que cuentan ciertos medios. Se niega a comer, apenas tiene masa muscular y ya no puede estar sola nunca.

María Teresa ha preocupado a su seguidores y las últimas declaraciones que ha dado Terelu Campos no han hecho más que aumentar la tensión. La presentadora reconoce que está preocupada por su madre, tanto que le ha dejado en casa durante la Semana Santa. Es una fecha importante para María Teresa, pero en esta ocasión no ha podido viajar a Málaga porque no se encuentra con fuerzas. Una conocida publicación ha llevado a su portada unas fotos de Terelu llorando y lamentando la ausencia de su madre. Está claro que la situación es más comprometida de lo que parece.

María Teresa Campos necesita ayuda

El problema no es la edad. El problema, según Terelu Campos, es que la comunicadora “está enferma”. Eso sí, no ha entrado en detalles y no sabemos qué le pasa exactamente. Solamente podemos afirmar que nunca está sola en casa y que tiene una cuidadora nueva. Ya no hace nada sin ayuda de su entorno. Sus hijas han considerado que lo mejor era que no viajase a Málaga esta Semana Santa, a pesar de que ella no dejaba de preguntar por la celebración.

Terelu ha hablado sobre este tema y ha explicado que le han rendido un bonito homenaje en Málaga. “Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Una Semana Santa diferente, pero también muy triste sin ella”, ha comentado al respecto.

También ha dejado claro que esta fecha tan señalada nunca volverá a ser lo mismo. María Teresa disfrutaba mucho. Era la alegría de su familia y todos se reunían para celebrarlo todo lo alto. La costumbre ha tenido que cambiar porque Campos no se siente con fuerza para pasar demasiado tiempo fuera de su domicilio.

La confesión de Terelu Campos

María Teresa Campos está bien acompañada. Sus hijas están dando lo mejor de ellas para que no note ningún cambio. Quieren que su madre haga una vida todo lo normal posible, pero es una intención complicada porque Teresa apenas puede salir de casa. Terelu ha hecho una confesión relacionada con este asunto. “Ha sido mi peor Semana Santa. Estar allí y sentir que mi madre no estaba ha sido más duro de lo que me habría imaginado”, ha escrito en la revista ‘Lecturas’. También ha desvelado que ha tenido un problema de salud que no ha hecho más que empeorar su estado de ánimo.

El problema de la hija de María Teresa

Terelu Campos ha reconocido que ha echado de menos a su madre en Semana Santa, pero ese no ha sido su único problema. Ha tenido un percance relacionado con su estado de salud. Estoy viviendo una situación de estrés emocional que hace que no me sienta muy bien en estos momentos. El martes llegué a Madrid y tuve que ir directa a la Fundación Jiménez Díaz. Me arrodillé ante la virgen y tenía un dolor tremendo en la rodilla”, ha explicado.