La fotografía de María Teresa Campos que enciende las alarmas: preocupación máxima

María Teresa Campos ha aparecido en una fotografía que ha encendido todas las alarmas, la preocupación es máxima ante esta imagen, no parece ni ella misma. Si hay algo que siempre ha caracterizado a María Teresa Campos y a sus hijas, son esos cuerpos reales. Sin trampa ni cartón, son mujeres a las que les gusta comer bien y no dudan en mostrar una imagen natural del paso del tiempo. A sus 82 años María Teresa Campos no parece ni ella, después de su ingreso hospitalario ha dado un bajón que preocupa a los suyos.

Preocupación ante esta fotografía de María Teresa Campos

Una de las mejores comunicadoras de nuestro país hace unos años que no aparece en la pequeña pantalla. María Teresa Campos ya no es esa mujer enérgica que era antes, sus últimas imágenes, una exclusiva de la revista Diez minutos, han hecho saltar todas las alarmas. Las malas noticias sobre su estado de salud van en aumento y demuestran que no es la que era antes.

El paso del tiempo es innegable, pero uno de los elementos que hace que María Teresa Campos no esté en su mejor momento es la pérdida de peso. Ya sea por la falta de apetito, come muy poco según sus vecinas y conocidos, o por un problema añadido, el hecho de no querer salir de casa y encerrarse a si misma, la imagen de este símbolo de la televisión es muy distinta.

La pérdida de peso es una señal de que algo no va bien, el cuerpo que María Teresa Campos ha lucido durante años en la televisión ha cambiado radicalmente. Sería difícil reconocer a una mujer que nos ha acompañado por las mañanas en los principales programas de televisión. Conserva sus rasgos, pero en ella vemos que ha perdido demasiados kilos.

Su familia está muy pendiente de ella, Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio son los puntales de una mujer que lo ha dado todo. Está rodeada del amor de su familia, encarando una recuperación que empezará a visualizarse cuando vuelva a ganar un poco de peso.

Quizás volvamos a verla en todo su esplendor con un cuerpo real bien cuidado y ese desparpajo que la convirtió en una comunicadora que ha hecho historia. De momento, la salud de María Teresa Campos preocupa a todo el país. Es una mujer a la que hemos visto tantos años en la televisión, que cuesta reconocerla en este bacha de salud que está atravesando.