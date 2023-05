Es devastador: Carmen Borrego cuenta cómo está María Teresa Campos

La situación que atraviesa María Teresa Campos se ha complicado de repente. “El bajó ha sido muy rápido”, han asegurado en ‘Sálvame’. Carmen Borrego no ha tenido más remedio que dar la cara y explicar lo que está pasando. La presentadora tuvo una caída hace unos meses. No le ha quedado ninguna secuela, pero desde entonces no levanta cabeza. Sus hijas no se atreven a decir qué le pasa exactamente, pero Terelu Campos si ha dicho que su madre está “enferma y anciana”. Carmen ha hablado con más delicadeza, aunque sus palabras han sido bastante duras.

“Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca, pero ahora mismo la tenemos. Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila”, explicó la colaboradora en ‘Sálvame’. Ha insinuado que su madre tiene algún problema relacionado con la memoria, pero tampoco lo ha dicho abiertamente. Sin embargo, ella cree que ha dado las explicaciones suficientes porque dice: “No se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones”.

Carmen Borrego tiene demasiados problemas

Carmen reconoce que está viviendo una etapa convulsa. Lleva siete meses sin hablar con su hijo y todo hace pensar que la situación no se arreglará fácilmente. Cree que no puede hacer nada más y tampoco quiere seguir suplicando. Eso sí, ha dejado claro que siempre va a estar preparada y que cuando él considere mantendrán la conversación que tienen pendiente. No ha perdido la esperanza. Ahora quiere centrarse en la enfermedad que está sufriendo María Teresa Campos.

“Tenemos que hablar con naturalidad. Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo”, empieza diciendo en ‘Sálvame’. Asegura que su prioridad es su madre porque sabe que el otro asunto terminará solucionándose antes o después. “Lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución, pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil”. Terelu Campos le ha dado la razón y ha confirmado que María Teresa Campos “ya no es lo que era”.

La situación de María Teresa Campos

Cada vez se conocen más detalles. Carmen Borrego asegura que siguen teniendo a su madre, pero que ahora la tienen de otra forma. La familia sabe que las circunstancias han cambiado y que María Teresa está débil y es vulnerable. “Es duro cuando sabes que tienes un problema y no puedes llamar a tu madre, que es la que siempre ha ayudado y nos ha respaldado y ahora está, pero de otra manera”, dice en un tono muy triste. Por sus palabras entendemos que la presentadora no termina de ubicarse.

“Yo ya no sé que inventarme”

Carmen Borrego explica que ha trabajado mucho con su madre cuando ella era una estrella de la televisión. María Teresa sigue teniendo ese recuerdo y le pide mucho que hagan una escaleta juntas porque cree que sigue en activo. “Yo he trabajado mucho con ella, cuando voy a su casa es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo, y yo ya no sé qué inventarme, ella sigue teniendo su mundo profesional y me dice ponemos esto aquí, esto allí”, explica la colaboradora.