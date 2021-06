Belén Esteban cuenta los días para celebrar su segundo aniversario de boda. Una fecha señalada en su calendario personal y que este año llega ‘con sorpresa’. La colaboradora ha explicado en ‘Sálvame’, en medio de una tarde llena de emotividad, que cumplirá el deseo de su marido, Miguel Marcos. ¿Cómo? Volviéndose a casar, esta vez por la Iglesia. Un proyecto que les hace ilusión a los dos, aunque de una manera más especial al técnico de ambulancias. Así lo ha reconocido ante sus compañeros, con cierta euforia: “Hago dos años de casada y me volvería a casar otra vez, me encantaría”, contaba afirmando que “tiene más ilusión mi marido”.

La tertuliana comentaba que sus planes eran los de haberse dado de nuevo el ‘sí, quiero’ en este 2021. Pero la emergencia sanitaria ha hecho que hayan decidido postponerlo todo un año más. “Este año no hemos podido por el COVID”. La Esteban dio todo tipo de detalles sobre la próxima ‘reboda’, como así lo quiere su pareja. “Como él es de Paracuellos, le hace ilusión casarse en su pueblo”. Y así parece que será: “Nos queremos casar el año que viene y hacerlo con toda la gente que queremos”.

Han sido numerosas las ocasiones en las que la de San Blas ha contado que sus planes de futuro con ‘su Miguel’ pasaban por casarse por la Iglesia y además tener un hijo. Fue el 22 de junio de 2019 cuando se juraron amor eterno en una ceremonia civil celebrada en la finca La Vega del Henares, en Alcalá de Henares. Un enlace al que acudió el equipo casi al completo de su programa y en el que ‘la princesa del pueblo’ por fin hizo realidad la boda de sus sueños.

La ceremonia tuvo que ser civil porque para ese momento, Belén no había conseguido la nulidad eclesiástica de su matrimonio religioso con Fran Álvarez. El camarero murió repentinamente en febrero de 2020, por lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ ya no necesita documento alguno para poder pasar por el altar.

Las lágrimas de Paz Padilla

La conversación comenzó durante un directo con el reportero José Antonio León. Su boda está próxima y Paz Padilla, que presentaba el programa, lanzaba una pregunta al aire: “¿Sabes lo bonito que es casarte con el amor de tu vida?», decía emocionada echando la vista atrás. En ese momento, la Esteban se lanzaba a explicar la emoción que estaba viviendo semanas antes de celebrar su aniversario.

Pero la presentadora gaditana no pudo reprimir las lágrimas, dejando sin palabras a los colaboradores. Tan solo Belén acertó a consolarla con unas palabras llenas de cariño: “Te tienes que quedar con ese día que viviste con tu familia y con Antonio y no ponerte triste y no llorar”. Paz confesó entonces que llora “todos los días, no todo el día, pero sí todos”. Y terminó con una bonita reflexión: “Cuando se tiene un amor de verdad eso nunca acaba y eso es una suerte que tenemos muchos”.