La boda de Kiko Hernández: del papel que juegan sus hijas al homenaje a Mila Ximénez

Por fin ha llegado el momento más esperado: Kiko Hernández se ha casado con Fran Antón en Melilla. Lleva meses preparando este evento, a pesar de que confirmó su relación con Fran Antón hace muy poco. Llevan juntos dos años, pero la vida privada de Kiko siempre ha sido un misterio y el colaborador no quería entrar a confirmar ni a desmentir los rumores. Es más, al principio aseguraba que todo había sido una confusión. Le pillaron en varias ocasiones con Fran y el insistía en que únicamente eran amigos. Esta estrategia no funcionó y cambio de planes. En lugar de llevar la contraria a sus compañeros de Sálvame, quienes insistían en que estaba enamorado, se dedicaba a guardar silencio y a cambiar de tema para no tener que pronunciarse.

Kiko Hernández en ‘Sálvame’ confirmando su relación/ Mediaset

Kiko Hernández se dio cuenta de que tenía que pasar a la acción y dar un paso adelante. Se ausentó de Sálvame durante unos días y el periodista Miguel Frigenti aseguró que se había casado con Fran Antón en secreto. Durante un tiempo todo fue un misterio porque el tertuliano se negó a contar lo que estaba pasando, pero no le quedó más remedio que hablar del tema. Regresó al antiguo programa de Jorge Javier Vázquez y fue ahí cuando soltó la gran exclusiva: admitió que Fran era su pareja y anunció que formalizaría la relación en Melilla. El día ha llegado y ha estado cargado de momentos importantes.

Lydia Lozano ha sido una de las invitadas y ha llegado con un día de antelación porque también quería estar en la preboda. Sus buenas intenciones han estado a punto de terminar en tragedia, pues la periodista se ha quedado encerrada en un ascensor junto a su amiga Pilar Vidal. Comparten habitación en el mismo hotel y después de dejar las maletas tuvieron el percance. Habían quedado con el resto de los invitados, pero no llegaron a tiempo porque estuvieron atrapadas durante unos minutos.

Un invitado pierde el avión a Melilla en el último momento

Kiko Hernández ha reunido a un total de 400 invitados para celebrar su amor hacia Fran Antón. Ha llamado poderosamente la atención que les ha requisado los teléfonos móviles, una práctica muy habitual en los famosos cuando hay una exclusiva de por medio. Lo llamativo es que Hernández ha criticado este gesto en numerosas ocasiones y ahora ha sido él quien lo ha llevado a la práctica.

Víctor Sandoval en un evento / GTRES

Víctor Sandoval estaba muy ilusionado porque iba a acudir al evento. Recibió la invitación de su compañero y llevaba mucho tiempo preparándose, incluso se había hecho un traje a medida. El problema es que ha llegado unos minutos tarde al aeropuerto y ha perdido el avión que iba a llevarle a Melilla. No había más vuelos y ha tenido que quedarse en Madrid. Lo ha contado todo en su cuenta de Instagram para que el público entienda por qué no ha podido acompañar a su amigo en este momento tan especial.

El homenaje a Mila Ximénez

El diseñador José Perea disfruta de una bonita amistad con Kiko Hernández, así que ha estado invitado a la boda e incluso ha tenido el placer de vestir a la madre del colaborador. Ha conectado con el programa Fiesta en directo y ha confirmado que en la boda había 400 invitados. «Parecía un teatro», ha comentado al respecto. Y es que esto es justo lo que querían conseguir Kiko y Fran Antón.

Se conocieron encima de los escenarios y han querido tener un guiño con su historia de amor. En este sentido las hijas de Kiko han tenido un papel importante. Durante el evento ha habido varias actuaciones y uno de los números ha estado protagonizado por las pequeñas. Concretamente han interpretado un tema de la película La Bella y la Bestia y han recibido los aplausos de todos.

‘Fiesta’ informando sobre Kiko Hernández / Telecinco

El periodista Kike Calleja también ha hablado con el programa de Emma García y ha explicado que Hernández tenía preparada una sorpresa. Mila Ximénez ocupaba un papel fundamental en su vida y desgraciadamente no ha podido ser testigo de su boda. Por ese motivo le ha rendido un bonito homenaje. Todavía no han trascendido más detalles, pero Kike asegura que ha sido un momento muy especial que ha emocionado a todos los que querían a Mila.