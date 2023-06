Si hay un colaborador de Telecinco que se ha convertido en el protagonista indiscutible de la última semana es, sin duda alguna, Kiko Hernández. Era durante el pasado jueves, 8 de junio, cuando se daba a conocer la noticia de que el tertuliano habría optado por darse el «sí, quiero» con Fran Antón durante ese mismo fin de semana. Un dato que pillaba por sorpresa no solo a la audiencia, sino también a sus compañeros de profesión, que esperaban como agua de mayo que llegara este martes para tener al ex concursante de Gran Hermano entre ellos.

Después de varios días de especulaciones que Kiko no ha confirmado ni desmentido, finalmente el protagonista en cuestión se ha sentado en el plató de Sálvame dispuesto a contar toda la verdad sobre su supuesta boda con su actual pareja. Un momento en el que ha revelado que, aunque aún no ha tenido lugar su ceremonia nupcial con su compañero de vida, considera que él es «el hombre de su vida» y la persona que quiere que le acompañe en su camino, teniendo previsto pasar por el altar de cara al próximo mes de septiembre en Melilla: «Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine», alegaba.

No obstante, en un primer momento el colaborador se ha mostrado un tanto reacio en lo que a dar minucias sobre su vida íntima se refiere: «Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no, lo decido yo porque con mi vida hago lo que me da la gana», comenzaba indicando. Pero, ante las preguntas de sus compañeros, a Hernández no le quedaba más remedio que hacer hincapié en la importancia que habían tenido para él las últimas horas, siendo claves en su romance con el actor: «Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana. Es comparable en cuanto a felicidad», zanjaba, aunque sin querer desvelar las razones por las que esa jornada fue tan especial para él.

Si algo ha molestado especialmente a Kiko es que el resto del elenco de colaboradores del programa de las tardes de Telecinco hayan llegado a creer que todo se trataba de una farsa: «No he sido partícipe de ningún engaño», aclaraba, para después señalar que «nadie», ni de su círculo amistoso más cercano ni de su familia, sabían que estaba entre sus planes el de darse el «sí, quiero» con Fran: «No me he pronunciado jamás y no es para promocionar ninguna obra porque se estrena en julio y antes tengo otras dos más», admitía, visiblemente molesto al considerar que para él sería tanto «sucio» como «molesto» el hecho de utilizar una noticia tan relevante en su vida con fines lucrativos, pudiendo así hacer que más personas asistieran a su próximo proyecto teatral y que éste tuviera la máxima expectación ante su inminente boda, la cual no se ha celebrado aún pero está a punto de suceder.